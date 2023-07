Diodato: dietro le quinte di “Battiti Live” a Gallipoli

Ci è venuto a trovare nella nostra splendida postazione vista mare di Bastione San Giorgio Giusy Cascio







Come media partner di “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, a Gallipoli (LE) abbiamo intervistato tanti artisti alle prese con il soundcheck del concerto. Tra questi, è passato da Diodato che, da pugliese, ha apprezzato molto la postazione di Sorrisi su Bastione San Giorgio, proprio sopra il palco di Battiti e con un panorama meraviglioso sul mare.

Intervistato dal nostro vicedirettore Bice Colarossi, ci ha raccontato dei suoi ultimi exploit in Cina, dove è amatissimo anche se le persone non capiscono le parole dei suoi brani, da “Che vita meravigliosa” a “Fai rumore”, passando per “Occhiali da sole”, titolo su cui ha scherzato assieme a noi, protetto dalla luce e dal caldo dalle sue lenti scure… E anche a proposito di Sanremo, abbiamo fatto quattro chiacchiere in amicizia.