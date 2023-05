Diodato: un super concerto per Sorrisi

Grande evento al FuoriSalone di Milano: l’artista ci ha portato la sua emozionante musica (e noi gli abbiamo dato un Telegatto!) Redazione Sorrisi







Domenica 23 aprile è stata una giornata speciale per noi di Sorrisi e i nostri lettori: nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano è andato in scena un emozionante concerto di Diodato. Un’esibizione che Sorrisi ha organizzato con la collaborazione di “Interni”, la rivista diretta da Gilda Bojardi, e che è stata l’evento di chiusura del FuoriSalone, nei concitati giorni del Salone del mobile.

La performance di Diodato è stata introdotta da una breve chiacchierata con Aldo Vitali, direttore di Sorrisi: al centro dell’incontro c’è stato il nuovo disco “Così speciale” (di cui il musicista ha eseguito due canzoni accompagnandosi con la chitarra) ma anche il nuovo tour che lo sta portando in giro per l’Italia e l’Europa. E poi, all’improvviso, la sorpresa: un Telegatto! Diodato ha annunciato che lo metterà accanto a quello che Sorrisi gli aveva consegnato alla fine del 2020 come “Musicista dell’anno” (in cui vinse, tra l’altro, il Festival di Sanremo).

L’occasione, stavolta, è stato il decimo anniversario del suo debutto discografico: dieci anni in cui la sua musica è riuscita a toccarci nel profondo con intensità e delicatezza. Dopo questa premiazione, Diodato ha chiamato sul palco due fidati musicisti, il violinista Rodrigo D’Erasmo e il tastierista Lorenzo Di Blasi, e con loro ci ha incantato interpretando alcuni dei suoi più grandi successi, da “Adesso” a “Che vita meravigliosa”, passando per il suo ultimo singolo “Occhiali da sole”. E non poteva mancare “Fai rumore”, con cui vinse Sanremo 2020, un brano diventato poi il simbolo della reazione a un momento difficile come la pandemia: il momento in cui ha fatto cantare il ritornello al pubblico presente in sala, che era tutta esaurita, è stato davvero da brividi.