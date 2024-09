“143”, il chiacchierato ritorno pop di Katy Perry

Esce il 20 settembre il suo nuovo album segnato da qualche incidente di percorso Giulia Ciavarelli







Tutti aspettavano il grande ritorno di Katy Perry nell’olimpo del pop con il suo settimo album “143”, in uscita il 20 settembre. Ma negli ultimi mesi si è parlato di lei soprattutto per una serie di ostacoli e scivoloni mediatici.

Tutto comincia con il primo singolo della sua nuova era, “Woman’s world”, pubblicato il 12 luglio. Un brano, secondo molti, troppo legato al passato e in contrasto con la sensibilità pop attuale. Il pezzo non decolla nelle classifiche mondiali e sui social si moltiplicano i commenti negativi, complici anche le polemiche legate alla collaborazione con il produttore Dr. Luke (accusato di abusi sessuali dalla popstar Kesha nel 2014).

Il secondo singolo “Lifetimes”, ispirato «al mio grande amore, mia figlia Daisy», porta ulteriori guai a Katy, finita nel mirino delle autorità spagnole per aver girato il videoclip nelle dune protette del Parco Naturale di Ses Salines senza le necessarie autorizzazioni.

A pochi giorni dall’uscita del nuovo album “143” (il titolo, in codice, significa “I love you”, cioè “Ti amo”) l’artista ha poi sorpreso tutti con dichiarazioni piccanti sulla sua vita coniugale con l’attore Orlando Bloom: il botta e risposta tra i due è diventato subito virale, ma ha distolto l’attenzione dalle 11 canzoni del disco in cui non mancano la grinta e l’energia che da sempre la contraddistinguono. Forza Katy!