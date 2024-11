“Alaska Baby” di Cesare Cremonini: «È tempo di un nuovo inizio»

Il cantautore bolognese pubblica il suo ottavo album in studio Giulia Ciavarelli







«Vitale ed esplosivo come un disco d’esordio»: con la maturità di chi ha alle spalle oltre 20 anni di carriera e il coraggio di chi sa rischiare, Cesare Cremonini riparte con le 12 canzoni del nuovo album "Alaska Baby" che condensano l’energia e l’entusiasmo degli esordi. «Perché c'è bisogno di ripartire? Per mettersi in discussione e rischiare. Vuol dire anche mettere in pericolo la propria carriera per non morire come artista, per non plagiarsi assecondando un'idea di mercato attraente ma che allo stesso tempo può confondere» esordisce.

«Mi definisco contemporaneo ma tendo a confrontarmi con il passato. Appartengo a una generazione di artisti-ponte nati con i piedi nel Novecento e lo sguardo verso il mondo che stava cambiando. Nel mio DNA c’è la volontà di scrivere canzoni eterne». La complessità musicale di “Alaska Baby” ne è l’esempio: un’opera ambiziosa, nata dopo un viaggio in solitaria tra Bologna, America e Alaska, che mescola reminiscenze brit pop, canzoni d’autore, chitarre alla George Harrison e citazioni rap».

Al suo interno tante preziose collaborazioni, da Mike Garson e i Meduza a Elisa e Luca Carboni. «Mentre aspettavo l’aurora boreale, ho ricevuto un messaggio di Elisa, è stata una carezza al cuore e mi ha dato tanto a livello umano. Il testo di “San Luca”, invece, è rimasto nel cassetto per un po’ e l’ho inviato a Luca dopo aver saputo della sua guarigione. Quel testo sembra cucito su di lui».

E poi “Ragazze facili”: «È un tempio, contiene delle cose di grande valore per me come il non avere paura del dolore e ritrovare il coraggio di amare. Sono estremamente nudo in questa canzone, ci sono pezzi della mia anima. Ho chiamato Mike Garson e abbiamo trovato la chiave giusta. Posso dire che mi sono arreso, la canzone ha avuto la meglio su di me».

Nell’estate 2025, il cantautore bolognese tornerà negli stadi con un tour che sta facendo registrare sold out in ogni città: sarà a Lignano, Milano, Bologna, Napoli, Messina, Bari, Padova, Torino e Roma.

"Alaska Baby, il documentario"

«Il segreto dell'album è tutto qui dentro» dice Cremonini parlando di "Alaska Baby, il documentario", un progetto audio video e musicale del tutto inedito nel panorama dell’intrattenimento italiano di cui lo stesso artista è produttore e protagonista.

Il documentario, girato tra Bologna, l’America e l’Alaska, cattura i momenti segreti della nascita del disco, il coraggio di fondersi in modo completo con l’opera che si sta inseguendo, la nascita di un progetto attraverso l'intreccio tra viaggio fisico e interiore fino alla visione simbolica delle aurore boreali. Sarà disponibile prossimamente su Disney+.

La tracklist del disco