Alberto Urso, il nuovo album è “Il sole ad est”

15 Ottobre 2019 | 14:09 di Giulia Ciavarelli

Dopo la pubblicazione dell'album di Giordana Angi, è il turno del suo amico e collega Alberto Urso: i due, oltre ad aver condiviso come allievi il palco della diciottesima edizione del talent di Maria De Filippi, da settembre sono capi delle squadre di Amici Celebrities e ora tagliano il traguardo del loro secondo progetto discografico.

Si intitola "Il sole ad est" il nuovo album del tenore che sarà disponibile dal 31 ottobre: «Non vedo l’ora di farvelo ascoltare. Ho scelto questo titolo perché come "Il sole ad est" la mia carriera è appena all’alba, ma il mio amore per la musica e l’affetto che mi dimostra la gente mi hanno dato la spinta creativa e l’energia per lavorare a questo nuovo progetto. Sono e sarò sempre grato agli autori e ai professionisti che mi hanno seguito in questa nuova avventura» racconta.

Dopo il successo di "Solo" e il live tour con l’orchestra diretta da Celso Valli, Alberto raccoglie le emozioni vissute in questi mesi in cui ha incontrato, sia in televisione sia sui palchi dove si è esibito, i moltissimi fan che lo amano. Ad anticipare l'uscita del disco c'è stato il singolo "E poi ti penti", uscito il 20 settembre e scritto da Kekko Silvestre. Non si tratta però dell'unico autore che ha collaborato con Alberto Urso. Interpreta infatti canzoni scritte anche da Briga ed Ermal Meta, oltre a rinnovare la collaborazione con Giordana Angi, con cui ha composto “Solo con te”.

LE DATE DEL TOUR

17 ottobre Napoli, Teatro Augusteo

19 ottobre Catania, Teatro Metropolitan

22 ottobre Bari, Teatro Team

25 ottobre Torino, Teatro Colosseo

27 ottobre Firenze, Teatro Verdi

28 ottobre Bologna, Teatro Europauditorium

30 ottobre Brescia, Dis_Play Brixia Forum