Alberto Urso, il nuovo album “Il sole ad est”

31 Ottobre 2019 | 14:03 di Alessandro Alicandri

Oggi Alberto Urso è raggiante. Non è un caso che il suo nuovo album in uscita il 31 ottobre si chiami “Il sole ad est”. Dopo la vittoria al serale di “Amici” il tenore dallo spirito pop sta vivendo un sogno a occhi aperti. «È come se dopo anni di sacrifici, vedessi il sole sorgere per me» dice. «Ho ancora paura di definirlo “l’inizio della mia carriera”, ma questo periodo è di certo il più intenso e bello della mia vita».

Nello stesso anno del suo primo album “Solo”, Urso torna il 31 ottobre nei negozi con otto nuovi brani che includono il singolo “E poi ti penti”, scritto da Kekko Silvestre dei Modà. Per Alberto, Kekko di brani ne ha scritti due, così come due sono gli inediti che portano la firma di Ermal Meta. A sorpresa tra i tanti autori importanti del disco (tra loro anche Giordana Angi e Federica Camba) c’è una vecchia conoscenza di “Amici”, Briga, che per lui ha scritto “L’oro del mondo”.

«È un primo passo verso un’idea di canto senza barriere» dice. «Chissà se un giorno potrò realizzare un disco scritto tutto da dei rapper. Difendo la meraviglia del canto lirico, ma non pongo limiti all’immaginazione». Dopo la recentissima esperienza come direttore artistico ad “Amici Celebrities”, Urso è pronto per un progetto di livello internazionale. «I concorrenti della mia squadra mi hanno mostrato la centralità del divertimento nel canto» dice «ed è proprio quello che voglio portare io nel mondo con la mia voce».