Alessandra Amoroso, «10» è il nuovo album: video intervista

05 Ottobre 2018 | 12:00 di Valentina Cesarini

Alessandra Amoroso festeggia 10 anni di carriera con un nuovo album di inediti dal titolo «10», graficamente rappresentato in modo da poter essere letto anche come un «IO» maiuscolo. Alla conferenza stampa tenuta giovedì 4 ottobre, Andrea Rosi di Sony la definisce una «protagonista, assoluta fuoriclasse del pop italiano, con 27 platini conquistati».

L'album viene presentato in un cofanetto speciale contenente una serie di card che raccontano il lavoro del disco e il progetto di un tour ambizioso dedicato ai fan. Il cofanetto è stato spedito come regalo a tutti gli iscritti al fanclub della «Big Family» (più di tremila persone): Alessandra stessa, insieme al suo staff, si è premurata di seguire e gestire la spedizione tramite Amazon e Poste Italiane, in modo che oggi, venerdì 5 ottobre, potesse arrivare a ognuno la sorpresa. Oltre a contenere il disco, il box è arricchito dal biglietto del tour che partirà il 5 marzo 2019.

Ogni santissimo giorno: l'unica canzone che porta la sua firma

Festeggiare con un «Best Of» per la Amoroso non avrebbe avuto senso: è proprio il fatto di aver pubblicato un album di 14 inediti a darle soddisfazione, perché è così che può davvero ringraziare chi in tutti questi anni ha ascoltato le sue canzoni e supportato il suo lavoro. Nell'album è presente un pezzo che porta la sua firma, «Ogni santissimo giorno», l'unico di tutto il disco: «Avevo voglia di raccontare qualcosa di me che non tutti conoscono: la mia quotidianetà, dal pulire casa al fare la spesa, allo stare con la mia nipotina di due anni. Mi trovo in una fase molto bella e felice della mia vita: mi porta sempre sfortuna dirlo ad alta voce, ma chi se ne frega, sono felice e voglio dirlo».

L'amore per il compagno e produttore

Stefano Settepani, produttore del disco, è anche il compagno di Alessandra. Quando l'artista ne parla le si illumina il viso: «Non mi sento cambiata rispetto al passato, ma sono cresciuta, questo sì. Devo anche dire grazie al mio produttore, al di là del fatto che sia il mio compagno: mi ha insegnato a lasciarmi andare e a credere in me stessa».

La Big Family ha un grande cuore

«I fan hanno colorato la mia vita». È un'affermazione che Alessandra fa con gli occhi che le luccicano di emozione: la Big Family ha dato infatti vita a un'importante iniziativa benefica, in supporto di un bambino di nome Francesco, che necessita di molte cure costose a causa di una serie di problematiche fisiche. Metà dei ricavi delle iscrizioni al fanclub vengono devoluti a lui, che viene seguito dai fan della Amoroso come un fratello, un cugino, un amico.

Sanremo: sì o no?

Quando le viene chiesto se il motivo della partenza del tour a marzo sia quello di darle il tempo di partecipare come ospite al Festival di Sanremo, Alessandra rimane in un enigmatico silenzio. «Quindi è un sì?», le domandano alcuni. Rosi di Sony interviene senza dipanare dubbi: «A me va bene quello che va bene a lei». I due non confermano, ma nemmeno smentiscono. E di solito, quando non si dice «no»...

Il tour toccherà tutte le 20 regioni di Italia

Nella cartina dell'Italia sulla copertina del disco, ogni regione ha un colore diverso: la scelta riflette l'iniziativa di Alessandra di organizzare un tour che toccasse tutte le regioni d'Italia, da nord a sud, fino alle isole, senza esclusioni. Venti concerti in totale, uno per ogni regione. In questo modo l'artista vuole dare la possibilità a tutti i fan di partecipare a questa grande festa.

La cover di «10»

Le date del tour

Marzo 2019

05 Piemonte Torino Pala Alpitour

07 Umbria Perugia Pala Barton

13 Liguria Genova Rds Stadium Genova

15 Emilia Romagna Bologna Unipol Arena

16 Marche Ancona Palaprometeo Ancona

20 Lazio Roma Palalottomatica

23 Campania Eboli Palasele

24 Calabria Reggio Calabria Palacalafiore

26 Sicilia Acireale Pal Art Hotel Acireale Ex Palasport

29 Puglia Bari Palaflorio 30 Abruzzo Roseto Degli Abruzzi (Te) Palamaggetti



Aprile 2019

02 Lombardia Milano Mediolanum Forum

04 Valle D’aosta Courmayer Forum

06 Veneto Padova Kioene Arena

07 Friuli Venezia Giulia Trieste Palarubini

09 Trentino Alto Adige Trento Auditorium Santa Chiara Trento

12 Toscana Firenze Nelson Mandela Forum

14 Molise Isernia Auditorium Unità D’italia – Isernia

15 Basilicata Potenza Palabasento

19 Sardegna Cagliari Arena Grandi Eventi Fiera Cagliari