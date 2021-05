Amici 20: gli album di inediti

Vediamo oggi quale sarà il futuro discografico dei cantanti del Serale di Amici Alessandro Alicandri







È tempo di scoprire quali saranno gli album pubblicati dagli alunni di Amici e protagonisti del Serale: Aka7even, Deddy, Sangiovanni e Tancredi. Ora analizziamo qui tutte le uscite discografiche dei quattro ragazzi, in rigoroso ordine alfabetico.

Aka7even diventa Aka 7even

Luca Marzano in arte Aka 7even (da questo momento il suo nome si stacca in due parti, anche perché viene comunemente chiamato dai fan “Aka”), ci regala un vero e proprio album: pubblica 12 brani, alcuni dei quali già ascoltati durante l'anno accademico su Canale 5. Il disco in uscita il 21 maggio ha i seguenti brani: Yellow, Eazy, Mille parole, Fuori, Strike, Mi manchi, Luna, Black, Blue, Loca, Rolly Stone e Torre Eiffel. L'album è sotto Columbia (Sony Music Italia). "Mi manchi” è disco d'oro.

Deddy, da “0 passi” all'Ep

Dennis Rizzi in arte Deddy pubblica il 14 maggio (quindi il giorno prima della finale di Amici) "Il cielo contromano”. All'interno troveremo 7 canzoni, quindi sarà una produzione in formato EP. Ecco i titoli dei brani, alcuni già noti e ascoltati durante il talent. La prima estate, Il cielo contromano, 0 passi, Ancora in due, Come mai, Parole a caso, Buonanotte. L'album esce sotto Warner music Italia.

Sangiovanni in sette canzoni

L'artista rivelazione di “Amici” Sangiovanni arriva il 14 maggio con un disco omonimo che raccoglie tutti i suoi brani alcuni, alcuni dei quali hanno ottenuto certificazioni discografiche e grande successo in streaming. Ecco la tracklist: Hype, Malibu, Tutta la notte, Lady, Guccy Bag e la sua versione live di “Maledetta primavera” (originariamente di Loretta Goggi) cantata sul palco di “Amici” lo scorso 27 marzo al Serale. L'album esce sotto etichetta Sugar. “Tutta la notte” è disco d'oro, “Lady” è disco di platino.

Tancredi

Non sempre chi arriva ultimo, male alloggia. Il cantautore di nuova generazione, Tancredi, ha conquistato in poco tempo uno spazio enorme nel cuore del pubblico. Nel suo Ep “Iride”, in uscita il 14 maggio, presenta tutti i suoi inediti già ascoltati nel talent più qualche novità. Sentiremo quindi: Alba, Bella, Fuori di testa, Iride, Las Vegas, Leggi dell'universo e Balla alla luna. L'album arriva sotto etichetta Warner Music.