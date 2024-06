Angelina Mango: «Che gioia duettare col “divino” Mengoni»

«È il progetto più coerente che potessi fare»: reduce dall'Eurovision, l'artista ci racconta il suo nuovo album “Poké melodrama” Giulia Ciavarelli







Con “La noia” ha vinto il Festival di Sanremo e rappresentato l’Italia all’Eurovision: Angelina Mango è una delle protagoniste musicali del 2024. «Dell’esperienza a Malmö porterò nel cuore l’ultima sera, quando sono scesa dal palco, ho urlato e sono corsa ad abbracciare la mia manager Marta (Donà, ndr)» ci svela. «Ora sento l’esigenza di raccontare tutto quello che ho vissuto in questo periodo» e lo fa con l’album “Poké melodrama”, uscito il 31 maggio.

«È il progetto più coerente che potessi fare perché rispecchia la mia personalità che… è fuori di testa!» dice scherzando. «Ho iniziato a lavorare ai brani in studio insieme ad altri collaboratori. Ho sempre scritto quando ne sentivo l’esigenza, è un modo per mettere in fila i miei pensieri e capirmi meglio».

Nelle 14 canzoni lascia spazio a racconti personali, come il legame con il fratello Filippo in “Edmund e Lucy”: «Mi ha insegnato a fare musica e il nostro rapporto si meritava una canzone, di essere uno degli ingredienti principali del disco. È stata una collaborazione magica!». E poi c’è l’emozionante “Fila indiana” dove «tiro fuori un po’ di rancore legato ai pregiudizi della mia storia, ce ne sono stati tanti e ce l’ho con le persone che vogliono trovare il marcio in ogni cosa» continua.

Oltre a Bresh, Dani Faiv e VillaBanks, nell’album duetta con Marco Mengoni: «Per me è quasi una “divinità” a livello artistico, ma anche una persona dolce e sensibile. Quando incontri qualcuno che stimi così tanto, capita di sentirti agitata mentre con lui è impossibile, ti mette a tuo agio. È troppo umano e questa è la sua più grande bellezza».

Nei prossimi mesi, Angelina sarà impegnata tra festival e concerti nei club: «Questo disco mi dà la possibilità di abbracciare le persone, sono felice. Inizierò con gli instore e poi andrò in giro per l’Italia e l'Europa. Non so più cosa aspettarmi dalla vita… mi manca solo un tour su Marte!».