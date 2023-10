“Anime parallele”: Laura Pausini condensa il meglio del pop in 16 canzoni (con tanti ospiti)

Dal 27 ottobre il nuovo disco dell'artista. Ecco le sensazioni al primo ascolto Alessandro Alicandri







È arrivato il 27 ottobre “Anime parallele“, il nuovo album di Laura Pausini. Arriva a quasi cinque anni dal precedente disco di inediti "Fatti sentire" ed è un album ricchissimo. Ricchissimo perché contiene ben 16 canzoni, un picco raggiunto l'ultima volta nel 2006 con “Io canto“ e contiene già tantissimi singoli noti al grande pubblico: "Un buon inizio" (5 milioni di ascolti su Spotify), "Il primo passo sulla luna" e "Durare".

È un album ricco per varie altre ragioni e una di queste è la presenza di grandissime firme ospiti che accompagnano Laura Pausini nella realizzazione dei brani. Oltre al già noto Riccardo Zanotti per "Un buon inizio" ci sono Dardust e Tommaso Paradiso in "Tutte le volte", Michele Bravi in "Dimora naturale", Biagio Antonacci in "Più che un'idea" e tantissimi bravi autori e artisti già al suo fianco da tempo come Niccolò Agliardi, Virginio, Cheope, Edwyn Roberts, Daniele Coro, Paolo Antonacci, Federica Abbate e altri).



La produzione dei brani è affidata ai migliori nomi della scena pop italiana: oltre a Paolo Carta troviamo tantissimi brani prodotti da Katoo e Michelangelo, così come Simon Says (Simone Privitera): sono questi alcuni degli artisti che in questi anni hanno riscritto una bella parte della storia della musica che scala le classifiche con un gusto che sa sperimentare rimanendo appetibile alle orecchie del grande pubblico. La direzione artistica, anche di fronte a produzioni variegate nelle sfumature musicali, risulta molto compatta, chiara e fedelissima all'identità di Laura Pausini.

"Anime parallele" è un album intenso e variegato nei contenuti, che spaziano in modo libero dall'amore alla famiglia, dall'odio che affligge i social che oggi sono un pezzo a volte troppo rilevante della nostra vita, c'è l'amore per sua figlia, cantato con Paola stessa, c'è l'amore della comunità di anime parallele che cammina al suo fianco anche se vive in vite diverse, amandola ogni giorno come se fosse il primo. L'amore è raccontato in modo personalissimo (come in "Davanti a noi") ma anche in un senso più universale, tra celebrazione del sentimento e persone capace di deluderci profondamente.

C'è tanta cura e tanto cuore in questo disco che trasuda uno degli aspetti più frequenti nel modo di vivere (non di lavorare, di vivere) di Laura: il desiderio di non lasciare niente al caso, di ricordare sempre quanto è importante l'attenzione per i dettagli e per il rinnovamento, che in questo disco è molto percepibile. Tra i nuovi brani più belli segnaliamo "Zero", "Cos'è", "Tutte le volte", "Più che un'idea", "Flashback" e "Vale la pena".