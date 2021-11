Arisa: “Ero romantica” è il nuovo album

Il nuovo disco, tra ballate romantiche e ritmi dance, è un viaggio che inizia da “Potevi fare di più” Arisa Credit: © Sara Purisiol Redazione Sorrisi







Esce il 26 novembre nei negozi e negli store digitali “Ero romantica”, il nuovo album di Arisa: undici brani tra romanticismo e bisogno di libertà, dimensione spirituale e sensualità. Il primo da indipendente della sua carriera, il disco esce per Pipshow – under exclusive license to Believe Artist Services. Ad aprire la strada sono stati i singoli “Ortica”, “Psycho” e “Altalene”. Questo viaggio tra ballate d'amore e ritmi dance Anni 80 inizia però con “Potevi fare di più”, portata sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2021.

Un ideale lato A e lato B che dividono la tracklist tra canzoni più lente e sentimentali e quelle più scatenate. A sottolineare questo dualismo anche le due cover del disco che mostrano Arisa in bianco e nero e in una versione più colorata, con indosso un vestito rosa acceso.

“Ero romantica” è un album prodotto da Jason Rooney, con la coproduzione di Giuseppe Barbera in “Licantropo”, “Cuore”, “La casa dell’amore possibile”, “L’arca di Noè”, tutte canzoni scritte da Giuseppe Anastasi che torna a collaborare con Arisa. “Psycho” e “Altalene” sono invece prodotti da Danusk, mentre il brano Maddalena vede la collaborazione tra i due e “Potevi fare di più” è stato affidato ad Adriano Pennino.