Baustelle: “Elvis” è un «disco suonato, una sorta di glam italo americano»

L’appuntamento è a Milano, quartiere Isola. Si entra in un portone che lascia fuori il rumore del tram, si salgono le scale e si arriva in una stanza in cui pianoforti, tastiere di ogni tipo e chitarre dominano la scena. È lo studio dove compone Francesco Bianconi, il suo ufficio, verrebbe da dire. Qui è nato “Elvis”, ottavo disco in studio dei Baustelle, ovvero la band formata dallo stesso Bianconi, da Rachele Bastreghi e da Claudio Brasini, che da sempre si pone in una posizione defilata rispetto ai compagni di band. Non è un caso che per le interviste ci siano solo i primi due, appoggiati su un divanetto e circondati da vinili.

L’ultimo vostro concerto risale al luglio 2018, sono quasi cinque anni. Cosa è scattato

per farvi riaccendere la macchina Baustelle? È partita al primo colpo?

Francesco Bianconi: «Si è riaccesa in maniera naturale, per il comune desiderio di tutti. E secondo me si è riaccesa al primo colpo, perché poi da quando siamo partiti abbiamo scritto e fatto il disco in pochissimo tempo. Evidentemente ha funzionato anche l'attesa e la distanza dalla volta precedente. Come si dice: un momento di riflessione».

Rachele Bastreghi: «Ma quello non significa che ci si lascia?»

Francesco Bianconi: «No, allora no. Però, semplicemente per noi è stato uno stop, un fermo biologico, durante il quale il mare si è ripopolato di pesci e alla fine si è pescato subito».

Perché secondo voi?

FB: «Perché secondo me con “L’amore e la violenza” avevamo raggiunto il limite massimo a cui potevamo spingerci in una certa direzione. Per cui c’è stato questo stop e oltre al Covid ci sono stati percorsi solisti che sono stati diversi da dove ci eravamo fermati con i Baustelle. Adesso siamo tornati e siamo tornati vivi e vitali.»

La sterzata nel suono è evidente, è un disco Anni 70, pieno di chitarre. E c’è una nuova band: è venuto prima il cambio di suono o il cambio di band?

FB: «Prima il suono e poi il cambio di band. Volevamo fare un disco che avesse, per la prima volta nella nostra storia, una matrice musicale, ovvero i cliché della musica americana proveniente dal blues, in tutte le sue possibili evoluzioni successive. Da lì è arrivata l’idea di fare un disco suonato, un po’ come se fossimo gli Stones nel '73, un po’ come se fossimo i T-Rex, una sorta di glam italo americano o i Roxy Music in italiano. Abbiamo capito che avevamo bisogno di stimoli nuovi, anche di imparare da gente che questa cosa la sapesse fare meglio di noi. Per cui siamo andati a cercare dei musicisti: non volevamo dei turnisti, dei killer professionisti che sanno suonare tutto, ma abbiamo iniziato a cercare persone. Siamo stati bravi nel trovarli giovani, appassionati di un mondo molto antico, ma secondo me ancora attuale, anzi super fresco in questo momento. Perché secondo me la gente ha bisogno e ha voglia di musica suonata, voglia di vedere un concerto e capire che se uno sta suonando una chitarra, davvero sta suonando una chitarra».

“Los Angeles” è un pezzo “molto Baustelle”, lo dite anche nelle note al disco: cosa significa comporre nuovi pezzi quando ormai ne avete pubblicati un centinaio e avete un passato che inizia a essere ingombrante? Vi influenza in qualche modo?

FB: «Cerchiamo di non farlo influire, perché ogni disco nasce sempre da un'idea che hai. Stavolta volevamo essere più americani, per cui è stato come se quell'idea guidasse e cancellasse qualsiasi altro tipo di tentazione. In passato avevamo voluto fare un disco orchestrale, annullando la parte rock: allora ti metti lì e componi più al pianoforte che suonando insieme alla chitarra. Grazie al cielo non sono influenzato dal timore di dire: “Oh no, questo l'abbiamo già fatto in quell'altro disco!”. Vai e accendi una lampadina che ti guida nello scrivere le canzoni e tutto il resto non conta».

RB: «Ci sono idee che magari ognuno ha in modo proprio, personale, e che poi tutti cerchiamo di descrivere, di arrangiare, cambiando tutti gli elementi ogni volta. Alla fine magari un richiamo c’è comunque, ma non ci pensiamo, non è voluto. Non ci poniamo questi limiti».

Oltre alla parte musicale, un altro elemento che caratterizza il disco sono i riferimenti a un cristianesimo che in alcuni momenti è evocativo, quasi magico, molto lontano dalla durezza di un pezzo come “I provinciali” ai tempi de “La malavita”, che prendeva di petto la chiesa cattolica.

FB: «La Chiesa cattolica "La malavita" era presa come figurina negativa, come personaggio negativo, una parte che continua a esistere, ma inevitabilmente a quel mondo ritorni, se ti trovi a scrivere di cose che riguardano il senso degli uomini su questa terra. E questa cosa la fai parlando una volta d’amore e una volta di suicidio, la fai parlando di morte e di innamorarsi di una ragazza o di un ragazzo. Lo fai interrogandoti anche più direttamente, più filosoficamente, su quale sia proprio il senso. “Il regno dei cieli” è una canzone in cui azzardo una mia teosofia o teogonia - lo dico in modo ironico, sia chiaro. Però la canzone racconta di un paradiso in cui si ripensa al passato: i ricordi sono come delle lampadine accese e Dio mette una sorta di smalto per coprire l’evidenza del vuoto tra un ricordo e l’altro, come se anche Dio sapesse che il senso non c’è. Parlando del senso della vita, tu Dio lo presupponi, anche in absentia: parli dell’amore sacro e dell’amor profano. Ne parli come il dolce stil novo o descrivendo una scena di sesso, come in un film di Abel Ferrara, ma è comunque interrogarsi sul senso della vita. Di questo parlano le canzoni, o almeno le canzoni che mi interessano, i libri che mi interessano».

“Il Regno dei cieli” si chiude con un coro gospel che è un momento liberatorio.

FB: «È il momento Zucchero, “Solo una sana e consapevole libidine…”. È un finale ironico in una canzone un po’ seria, un po drammatica. Serviva, secondo me».

L’altro momento liberatorio è “Betabloccanti cimiteriali blues”, che però ha un senso diverso: si percepisce che è uno sfogo, ma è anche il pezzo più oscuro, meno immediato.

FB: «È il suo bello, il suo perché. È come il Dylan elettrico: più che le parole che dice, conta il suono, contano le sensazioni. Per noi attingere a una matrice americana significa anche attingere a un modo non-sense e surreale di scrittura dei testi. Il “Betabloccanti Cimiteriali Blues” è un appiglio, una chiave di lettura, ma non lo so nemmeno io fino in fondo, perché è una roba che abbiamo scritto in maniera molto automatica insieme a Rachele, divertendoci. Secondo me è un blues di lamentazione, ti togli tutti i sassolini dalle scarpe e quindi prendi in giro chi è troppo retorico, chi è idealista, chi si crede Battiato. Nel suo folle delirio, il pezzo dice anche una cosa giusta da dire di questi tempi: sono contro le dittature di qualsiasi tipo ed è giusto rivendicarlo in questo periodo».

Inevitabilmente chiudo su Milano, a cui avete dedicato “Milano è la metafora dell’amore”. Entrambi vivete a Milano da tanto tempo: quando ci siete arrivati, pensavate potesse diventare la vostra città definitiva?

FB: «Io non l'ho mai pensata come la città definitiva. E ti dirò, tendo a considerare definitive poche cose. Non so. Mi sento uno di Milano. In questo momento mi sento milanese, sento che è la mia città, però chissà. Sono passati quasi vent'anni da “Romantico a Milano”, ma in realtà abbiamo scritto tante canzoni su Milano. C’è “Antropophagus” che è ambientata alla Stazione Centrale, ce n’è una sul cimitero Monumentale… Dovrebbero darci l’Ambrogino d’oro! Abbiamo scritto canzoni anche ponendoci in maniera critica. Guardiamo la città con tutte le sue contraddizioni, i suoi problemi, che ci sono, senza fare agiografia, senza fare inni, ma comunque vedendola come una piccola anomalia nel resto dell’Italia, in questo momento. Per quello che riguarda il mio punto di vista sul mondo, trovo che Milano sia più in linea col mio pensiero, con la mia visione del mondo rispetto ad altre città. Ci vivo in questo momento più volentieri che in altri posti, ma questo non significa, ripeto, fare l'inno di Milano, dire che a Milano va tutto bene».