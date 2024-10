Benji & Fede e il nuovo album “Rewind”: «Siamo diventati grandi insieme»

La reunion del duo, con un nuovo album introspettivo e dalle venature rock Alessandro Alicandri







Dopo anni di successi culminati nel 2019 nel popolarissimo brano estivo "Dove e quando", Benji & Fede si sono sciolti in modo brusco e sul più bello. Terminata la loro fase solista, sono tornati insieme e presentano il nuovo album "Rewind", in uscita il 25 ottobre.

Nei 12 brani ritroverete il loro stile pop inconfondibile ma con sapori un po' più rock e brani che mettono al centro le loro emozioni. «Noi siamo nati come un duo "da ballata"» spiega Fede «e dopo molte scelte in senso opposto oggi sentiamo l'esigenza di raccontarci in modo più introspettivo».

Nella versione deluxe del disco troverete nuove registrazioni di due brani fondamentali per la loro carriera, "New York" e "Lettera". Benji & Fede canteranno questi brani e molti altri il 16 novembre al Forum di Assago (MI) in un palasport già tutto esaurito.

L'intervista

Nel brano di apertura del disco, "Rewind", dite "Ripartiremo da zero". È proprio così per voi?

Fede: «Assolutamente sì. Sono passati cinque anni dagli ultimi lavori e oggi siamo diversi in tutto, umanamente e nel nostro modo di fare canzoni. Naturalmente rimane tutto ciò che ci ha contraddistinto in passato, ma con più consapevolezze. Siamo convinti che questo sia un disco di transizione per qualcosa che racconterà in futuro sempre più cose di noi».

Come avete portato dalle vostre esperienze soliste?

Benji: «A dir la verità in questo bagaglio di crescita non abbiamo solo portato le cose belle, ma anche quelle brutte che ci sono successe. Quando si fa musica poi si mette dentro tutto di quel bagaglio: quello che hai vissuto di straordinario ma anche quello che hai imparato dagli errori».

Fede: «In questi anni mi sono legato in modo ancora più viscerale alla musica, ho scritto di più e oggi sento di avere una visione diversa, una dedizione anima e corpo alla musica. Tornare qui e riuscire a fare di nuovo tutto questo insieme è stata una conferma di quanto forti fossero le basi del nostro progetto. E credo anche che siano forti anche quelle costruite con il pubblico».

Il vostro nuovo album trasuda come sempre amore per il pop, ma compaiono venature in stile rock.

Benji: «Chi fa pop si fa naturalmente influenzare da tutto ciò che ci circonda. Tutto. In effetti i brani di questo disco vanno in una direzione più "pop rock", ma sempre con l'idea di parlare a tutti, non abbiamo mai pensato alla nostra musica come qualcosa di elitario».

"Estate punk" è il vostro ultimo singolo. Un brano che infonde speranza nei momenti più bui.

Fede: «Lo amiamo molto. Qui raccontiamo di come la vita sia fatta anche di grandi giornate buie, di porte prese in faccia. Per questo il videoclip siamo due boxeur, metafora di quella lotta di anima e di cuore per arrivare a oggi».

La copertina di "Rewind" è pienissima di dettagli molto significativi per voi.

Fede: «Sì, è un mosaico che raccoglie tantissime cose del nostro passato ma anche del presente. Ci sono delle foto di noi da piccoli, una margherita che rappresenta la canzone "Daisy" alla quale tengo molto e c'è anche la lettera originale che ho ricevuto quando Benji ha teso la mano per riallacciare il rapporto».



Il mood generale del disco è più introspettivo rispetto al passato. Come mai?

Fede: «Noi siamo nati come un duo "da ballata" in realtà, ma dopo molte scelte in senso opposto oggi sentiamo l'esigenza di raccontarci di nuovo in modo più personale. Volevamo assecondare la nostra inclinazione all'emotività più che alla leggerezza e basta».

Come mai avete ri-registrato "New York" e "Lettera", contenute nella versione deluxe?

Benji: «Sono passati 10 anni da quei brani e anche se non sono brani vecchi, sono stati registrati con una voce di Fede in cui era giovanissimo. Più che altro eravamo curiosi di capire come sarebbe venuta una versione più "matura" di quelle canzoni, più vicina a come siamo oggi. Ascoltare le nuove versioni ci entusiasma un sacco e se accade, vuol dire che è stata la decisione giusta».

Il 16 novembre l'Unipol Arena di Milano è sold out per il vostro ritorno live: siete agitati?

Benji: «Ci stiamo preparando molto, quindi speriamo di tirare fuori il meglio consapevoli di quanto sia importante non solo quanto hai "studiato", ma anche la fantasia che metti sul palco nel regalare momenti speciali. Al momento sono sereno».

Fede: «Io sereno? Più o meno! Sarebbe un torto troppo grande a noi stessi non dare il meglio. Vogliamo far capire che siamo tornati, più grandi e cresciuti».

Qual è la cosa più bella che avete trovato l'uno dell'altro, oggi?

Benji: «Ho visto dal primo giorno in studio che Fede ha fatto degli enormi passi in avanti, vocalmente e nella preparazione. Anche nella scrittura, come nel brano "La festa più grande del mondo”».

Fede: «Io ho trovato un Ben che ha avuto il coraggio di continuare a vivere da fratello quale è, il progetto che abbiamo iniziato assieme. Sono convinto che oggi e sempre più in futuro, sarà in grado di tirare fuori tutto il mondo che ha dentro. Ha un'essenza e una vena artistica incontaminata».