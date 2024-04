Benson Boone è la popstar del futuro

Il giovane americano è un vero talento e il 5 aprile esce il suo primo album Alessandro Alicandri







Cantava da appena un anno e non aveva mai usato un microfono in vita sua quando nel 2021 Benson Boone, classe 2002, si è presentato di fronte ai tre giudici di “American idol”, il più importante talent show americano. Katy Perry, giudice del programma, dopo averlo sentito cantare gli ha detto: «Quando vedo la scritta “American idol” dietro di te, e poi vedo te, vedo la stessa cosa». In effetti un idolo americano Benson lo è diventato presto, rinunciando però all’opportunità di entrare nel talent per fare a modo suo.

Pochi giorni dopo ha scritto “Ghost town” e quel brano a sorpresa è diventato un successo mondiale, anche grazie alle atletiche acrobazie che Benson fa su TikTok. Nei due anni successivi ha cantato tanti brani, alcuni dei quali molto amati come “In the stars”, ma il successo arrivato con “Beautiful things” è stato devastante.

Anche qui in Italia. «Le mie canzoni nascono al pianoforte, sono tutte morbide» ha raccontato Benson in un’intervista «ma qui ho fatto un passo verso una direzione inaspettata». Il brano, che parte lentissimo e diventa rock, parla del fatto che dopo anni di sofferenza, di fronte a una famiglia serena e a un amore puro, Dio possa fare di tutto per non togliergli quella felicità. Il 5 aprile arriva “Fireworks & rollerblades”, il suo primo album, che contiene 15 brani e anche il recente singolo “Slow it down”. Con il suo modo di scrivere così tenero e potente e con il suo fascino disarmante, questo ragazzo dal talento istintivo e naturale farà molta strada.