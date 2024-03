BigMama, l’album “Sangue”: «Scrivo per sfogarmi, non per fare una hit»

«Mi lascio ispirare dal dolore, non scrivo brani d'amore»: ecco tutto quello che ci ha raccontato la rapper Giulia Ciavarelli







«Il mio disco è come un libro: in ogni brano c'è un capitolo con le storie che ho vissuto nella mia vita»: Marianna Mammone, in arte BigMama, inizia a raccontarci "Sangue", la sua prima opera discografica, con grande sincerità e umanità. Il suo vissuto personale è concentrato in dodici brani dove non ci sono racconti d'amore, come lei stessa ci tiene a precisare, ma storie di dolore e temi di attualità collegati da una buona dose di ironia. Disponibile da venerdì 8 marzo, il nuovo album contiene "La rabbia non ti basta", la canzone che la rapper ha presentato al Festival di Sanremo.

Se ripensi ai giorni del Festival, qual è stata la cosa più difficile che hai affrontato?

«Tutte le emozioni che ti prendono in pieno, come quelle che mi hanno travolta poco prima di salire sul palco. È difficile gestirle tutte: hai l'ansia, sei felice, tremi e sei di nuovo calmo. Non ci ho capito niente!».

E la cosa più bella che ti hanno detto?

«Tutto l'amore che ho ricevuto da parte delle persone, non me l'aspettavo ed è stato davvero prezioso».

«Per tutta la vita mi hanno fatto credere di essere sbagliata» hai detto all'ONU davanti a tanti giovani. Quanto è importante affrontare temi come il body shaming o il bullismo con le nuove generazioni?

«I social e la televisione sono pieni di rappresentazioni, ci sono tante persone che fanno vedere forme fisiche diverse e modi di vivere differenti. I ragazzi sono educati sin da piccoli a una realtà che effettivamente rispecchia quello che c'è fuori. Quando ero piccola io non è accaduto e ho patito molto. È stato difficile riuscire a essere serena in un mondo che non mi accettava. Non trovavo qualcuno simile a me in televisione, ma fortunatamente adesso è diverso».

Affrontando questi argomenti, immaginiamo che saranno in molti a scriverti sui social.

«Sì e dopo il Festival mi sono accorta di quanto mancasse una figura come la mia nella scena italiana. Ci tenevo tanto a salire su quel palco perché sapevo di avere un bel messaggio da portare. Molti mi scrivono "Mi hai salvato la vita" e penso che avrei voluto anche io avere da piccola "una Marianna", perché quando vedi una persone simile a te che ce la fa, allora puoi riuscirci anche tu».

Nei momenti più difficili, ti ha salvata la musica.

«L'ho usata sempre, quando da piccola non riuscivo a parlare con le persone oppure quando volevo essere al centro dell'attenzione. È successo anche durante la malattia, è stata la mia medicina».

In che modo?

«Ho fatto la chemio durante il Covid, ero circondata dalla mia famiglia ma l'unica valvola di sfogo reale era la musica. Mi mettevo la parrucca e facevo video su YouTube, non ho detto di essere malata perché non volevo essere "BigMama, la rapper con il cancro"».

Nel nuovo disco c'è anche un brano che parla di questo.

«"Veleno" è stato il più difficile da cantare perché parla, appunto, della mia malattia. Lo abbiamo registrato in presa diretta con il pianoforte ed è stato bellissimo poterlo cantare, più difficile da gestire a livello emotivo».

C'è stato un momento in cui la musica ti ha fatto del male?

«Sì, quando non mi hanno presa a "Sanremo Giovani" lo scorso anno. Ho avuto un periodo di allontanamento, poi sono salita sul palco di Sanremo con Elodie e grazie alla psicoterapia sono tornata a star bene».

La cover del disco

Tornando al tuo primo disco, come mai il titolo "Sangue"?

«È una parola che ricorre spesso nella mia vita, dalle mie parti si dice “buttare il sangue” quando si soffre tanto. E poi "Sangue" per i legami con la mia terra e la mia famiglia, "sangue" come il cancro che ho avuto. E poi la musica, ho studiato da autodidatta».

Da che stati d'animo nascono i testi del disco?

«Scrivo quando ho l'esigenza di dire qualcosa, non per fare la hit. Non ci sono pezzi d'amore, non ne ho bisogno, ma trovo ispirazione nel dolore: parlo di quello che mi fa male e delle mie relazioni precedenti».

Credere nei sogni salva, ora quanti ne hai nel cassetto?

«È vero, è stato così. Devo dire che ho esaudito quasi la metà dei miei sogni. Gli altri non posso proprio dirteli…sono scaramantica! (sorride)».