Boomdabash: arriva la raccolta di successi “Don’t Worry (Best Of 2005-2020)”

Per festeggiare i quindici anni di carriera, la band pubblica venerdì 11 dicembre uno speciale "best of" con inediti e grandi successi

11 Dicembre 2020 | 10:23 di Giulia Ciavarelli

Dopo averci fatto ballare durante le stagioni estive, i Boomdabash pensano in grande e preparano un regalo per i fan da mettere sotto l'albero: da venerdì 11 dicembre, in formato fisico e digitale, uscirà "Don’t Worry (Best Of 2005-2020)" (Soulmatical Music / Polydor), una raccolta speciale per ripercorrere una carriera di hit e successi lunga quindici anni.



Già disponibile in pre-order, all’interno della collection ci sono ben 22 brani: non solo le più grandi hit come "Mambo salentino", "Karaoke", "Per un milione", “Il solito italiano”, "Barracuda", "Non ti dico no", ma anche tre inediti tra cui il brano omonimo “Don’t Worry", “Marco e Sara” e “Nun tenimme paura” feat Franco Ricciardi.

Proprio il singolo apripista, "Don't Worry" è stato un regalo accolto positivamente da tutto il pubblico, un brano d'impatto e molto emozionante nel quale i Boomdabash invitano a non perdere la speranza nonostante i momenti bui della vita quotidiana. Un inno di fiducia, ricco di energia e positività che ha già superato il milione di visualizzazioni su YouTube.

«Se ci guardiamo alle spalle rifaremmo tutto quello che abbiamo fatto fino qui» ha dichiarato la band «sono stati 15 anni intensi, pieni di gioia e di molti sacrifici. La musica ci ha dato la forza di superare molte difficoltà e per questo non l’abbiamo mai abbandonata. "Don’t Worry – il best of" è molto più di una raccolta di successi e brani inediti, ma rappresenta il nostro modo di vivere e concepire la musica, è l’essenza dei nostri primi 15 anni insieme. Siamo molto legati a questo progetto in quanto costituisce una bella fotografia di quello che siamo e che siamo stati».

«Oltre ai brani nuovi, il pubblico avrà la possibilità di poter conoscere anche i Boomdabash delle origini. La nostra grinta è sempre stata quella sin dal principio, la gavetta è stata lunga, noi siamo rimasti però gli stessi di sempre, i piedi ben ancorati a terra e una forte determinazione nel voler fare la nostra musica. Negli anni abbiamo lavorato con tantissimi amici e artisti che naturalmente non potevano mancare nel nostro primo "best of"» concludono.

"Don’t worry (Best Of 2005-2020)" sarà disponibile in digitale e in fisico nei formati CD, CD limited edition autografato, LP e LP con t-shirt per un’edizione da veri fan.

LA TRACKLIST

1. Don’t Worry

2. She’s mine

3. Danger

4. Non Ti Dico No ft. Loredana Bertè

5. Mambo Salentino ft. Alessandra Amoroso

6. The Message

7. Il Solito Italiano ft. J-AX

8. Nun Tenimme Paura ft. Franco Ricciardi

9. Barracuda ft. Fabri Fibra, Jake La Furia

10. Karaoke con Alessandra Amoroso

11. L’importante ft. Otto Ohm

12. Pon Di Riddim ft. Alborosie

13. General

14. Portami Con Te

15. Marco e Sara inedito

16. Sunshine Reggae

17. Per Un Milione

18. A Tre Passi Da Te ft. Alessandra Amoroso

19. Il Sole D’Oriente

20. Gente Del Sud ft. Rocco Hunt

21. Somebody To Love

22. Un Attimo