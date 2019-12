Camila Cabello: «”Romance” racconta di come ci si sente quando si è innamorati»

06 Dicembre 2019 | 16:04 di Giulia Ciavarelli

«Sei mai stato innamorato?» si legge nel trailer con cui Camila Cabello annuncia l'uscita del suo nuovo album. «Volevo che questo album raccontasse di come ci si sente quando si è innamorati, una cosa molto difficile da fare, ma ho dato tutta me stessa» spiega meglio su Instagram, dove conta più di 44 milioni di seguaci. "Romance" è disponibile nei negozi e in digitale da venerdì 6 dicembre.

Dall'addio alle Fifth Harmony, la band formata per X Factor USA alla quale è rimasta legata sei anni, per la popstar cubana si sono susseguiti una serie di successi che l'hanno portata nell'olimpo della musica internazionale. Dall'album di debutto "Camila" pubblicato nel gennaio 2018 che non solo ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200, ma contiene la hit da oltre un miliardo di stream: "Havana".



Nell'era dello streaming, le statistiche di Spotify sono le nuove misure del successo e attualmente è lei l'artista femminile più ascoltata sulla piattaforma a livello globale.

«Non ho mai vissuto così intensamente il processo di scrittura di un disco. È stato caotico e bellissimo, indimenticabile, ma allo stesso tempo pauroso, mi ha consumata molto. Lo sento vicino a me e rappresenta un grande capitolo della mia vita. Sono grata alla bellezza della vita e alla musica, la mia medicina e il mio specchio» scrive Camila ai fan.



Le canzoni dell'album, come abbiamo detto, ruotano intorno all'amore: «Per me racchiudono anche un aspetto visivo che ci riporta al romanticismo, un museo nel paradiso delle storie d’amore che si rifugia in un mondo fatto di passione, drammi e intensità». Ne è stata la prova lampante il primo e fortunatissimo singolo estratto dal disco ed eseguito in coppia con un altro giovane fenomeno del pop ovvero Shawn Mendes. Aldilà dei pettegolezzi, che si concentrano sulla relazione d'amore tra i due ufficializzata da poche settimane, "Señorita" rimane senza dubbio una delle grandi hit del 2019.



In "Romance", l'artista di origini cubane canta di passione, di attrazione romantica (le cosiddette "farfalle allo stomaco"), ma anche di angoscia e ansia: dai giochi di seduzione in "My oh my" feat. DaBaby e "Living proof" al rifiuto in "Should've said it", quel doloroso momento in cui sei tu ad interrompere una relazione d'amore («Dopo quello che ho intenzione di dirti, capirò il perché mi odierai» canta in "Bad Kind of Butterflies") fino a quando non trovi quello giusto, come racconta nella ballata strappalacrime al pianoforte "First man", ultima traccia del disco.

La cantautrice più volte nominata ai Grammy ha anche annunciato il The Romance Tour, che partirà a maggio 2020 dalla Norvegia e arriverà in Italia: per la prima volta, Camila Cabello si esibirà il 24 giugno al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti sono ancora disponibili sul sito di Ticketone e dai rivenditori ufficiali.

La tracklist

1. Shameless

2. Living Proof

3. Should've Said It

4. My Oh My feat. DaBaby

5. Señorita feat. Shawn Mendes

6. Liar

7. Bad Kind of Butterflies

8. Easy

9. Feel It Twice

10. Dream of You

11. Cry for Me

12, This Love

13. Used to This

14. First Man