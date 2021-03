Caparezza torna con “Exuvia”: nuovo album in arrivo

Nella notte del 31 marzo, l'artista annuncia un ritorno atteso da quasi tre anni Alessandro Alicandri







Di notte, all'improvviso, Caparezza annuncia il suo ritorno. Il 7 maggio pubblica il suo nuovo album "Exuvia", nome anche del brano che ha svelato intorno a mezzanotte e mezza del 31 marzo. "Exuvia" è un termine biologico che indica una sorta di bozzolo degli insetti. Da qui nasce la simbologia che indica attraverso spirali la morte e la rinascita.

L'album di cui ha già mostrato la copertina, conterrà 14 brani e, come spesso accade, sarà un disco con dietro un concetto narrativo. "È il percorso di un fuggiasco che evade dalla prigionia dei tempi andati per lasciarsi inghiottire da una selva in cui far perdere le proprie tracce”.

Il videoclip ufficiale per la regia di Fabrizio Conte, vede la presenza di una persona comune divisa tra due vite: una che assomiglia moltissimo al nostro lockdown pandemico (o un uomo con una vita parecchio convenzionale) e una all'avventura, primitivo.



Un plauso all'attore protagonista, Davide Enea Casarin, che rappresenta magistralmente queste due anime (tra l'altro è anche musicista).