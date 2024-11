Cesare Cremonini: tutto su “Alaska Baby”, il nuovo album

Dal 29 novembre, prepariamoci a grandi emozioni e libertà espressiva Alessandro Alicandri







Prima di tutto, è importante leggere le parole con le quali Cesare Cremonini descrive il suo nuovo album, "Alaska Baby", appena annunciato: «È un album nato al confine, in cui un’altra volta ho cercato di superare i miei limiti. Il tema più importante di “Alaska baby” è quello della rinascita. Tutte le canzoni sono legate a questo filo. La redenzione, il perdono, la ricompensa, tutto passa attraverso il coraggio di amare, qualcosa che inevitabilmente sentiamo di meritare ma che ci affanna e spaventa. Siamo tutti bisognosi di questo, di rinascere attraverso l’amore».

Dal 29 novembre l'album sarà nelle nostre mani. 12 canzoni, dodici storie autobiografiche di cui Cesare Cremonini non è solo autore, ma anche produttore artistico con Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizia, due musicisti di grande valore con una forte autonomia creativa e sensibilità.

I titoli dei brani dell'album

Alaska baby Ora che non ho più te Aurore boreali Ragazze facili Dark room San Luca Un’alba rosa Streaming Limoni Il mio cuore è già tuo Una poesia Acrobati

La copertina del disco "Alaska Baby"

Ecco la descrizione della copertina: Su uno sfondo bianco e minimale come la neve dell’Alaska, due sfere colorate si uniscono a formare un simbolo ispirato alla “Tomba Brion” dell’architetto e designer Carlo Scarpa, visualizzazione dell'incontro e dell'unione dei due opposti in un'unica anima. Le due sfere si fondono e i loro colori richiamano quelli delle aurore boreali, scelte come riferimento visivo da Cesare per donare al progetto un’identità che lo legasse fortemente al suo vissuto. È infatti durante un lungo viaggio tra l’America e l’Alaska che è nato un album definito da Cesare “vitale come un disco d’esordio".

I formati cd e vinile. E il tour

L'album avrà oltre ai classici formati un'esclusiva sullo shop Universal Music Italia con un doppio vinile colorato, doppio vinile nero e cd che danno l'accesso a due "esperienze" di cui avremo presto dettagli. Dal 29 novembre farà firmacopie eccezionalmente nei cinema italiani di Milano, Bologna, Roma e Napoli. Questo è solo l'inizio di una lunga avventura che lo porterà la prossima estate del 2025 negli stadi italiani a partire dall'8 giugno, in un ciclo di concerti con tantissime date già sold out.