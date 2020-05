“Chromatica”, il pianeta colorato di Lady Gaga

28 Maggio 2020 | 9:25 di Redazione Sorrisi

In questi anni Lady Gaga ha cambiato identità decine di volte, in un flusso di trasformazione costante. Dopo l’enorme successo del film “A star is born”, che l’ha portata a vincere anche un Oscar, e di uno spettacolo milionario a Las Vegas (interrotto a causa dell’emergenza legata al coronavirus), ritroviamo la popstar con una missione precisa: «Voglio che la gente balli e si senta felice» ha dichiarato l’artista. «Metto tutto il mio cuore, il mio dolore, i messaggi che mi arrivano dall’altro mondo perché voglio che la mia musica sia energeticamente pura».



Tutti gli sforzi di Lady Gaga sono diventati un album intitolato “Chromatica”, in uscita il 29 maggio. È il nome di un pianeta di fantasia dove la cantante immagina di trasferirsi: «Un luogo inclusivo dove ci sono tutti i colori e i suoni, dove c’è posto per tutti» spiega lei. Tra i brani, oltre al singolo “Stupid love” che ha già conquistato le radio italiane, spiccano i duetti con Ariana Grande in “Rain on me” («Entrambe abbiamo vissuto grandi traumi davanti a tutto il mondo» ha detto Lady Gaga), con Elton John in “Sine from above” e con il gruppo k-pop coreano Blackpink in “Sour candy”.