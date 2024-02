Clara: «“Primo” esce in un momento in cui sono felice e tranquilla con me stessa»

Dal palco di Sanremo a "Primo", il suo album di debutto, e il primo tour nei club: abbiamo incontrato l'artista dopo la sua partecipazione al Festival Giulia Ciavarelli







«Siamo la prima volta, quella che non si scorda»: dopo aver recitato nella serie "Mare fuori" nel ruolo di Crazy J, Clara Soccini realizza il suo sogno musicale a Sanremo 2024, uno dei palchi più ambiti per chi vuole intraprendere questa carriera. Dalla vittoria a Sanremo Giovani, l'artista si ritaglia un posto nell'affollato panorama musicale italiano e debutta all'Ariston con il brano "Diamanti grezzi".

«Al di là della classifica, sono davvero felice del risultato di questa mia prima» ci racconta a pochi giorni dalla conclusione del Festival. Non è stanca, anzi, «sarei andata avanti ancora per una settimana!», ma altre prime volte l'attendono al di fuori dell'Ariston: il 16 febbraio esce "Primo", il suo album d'esordio, e a marzo partirà per un tour in giro per l'Italia insieme alla sua band.

Hai fatto il conto di quante interviste hai rilasciato in queste settimane?

«Non ancora, durante Sanremo ne ho fatte un bel po’, mentre oggi sono alla seconda. Ti dirò la verità: a me piace parlare con i giornalisti, raccontare la mia musica, e non è una cosa che mi pesa, anzi. Ho detto al mio discografico che mi sarebbe piaciuto fare un’altra settimana a Sanremo!».

Cosa ti ha risposto?

«Tu sei pazza!».

La prima cosa che hai fatto appena finito il Festival?

«Interviste e poi ho ricevuto una bella sorpresa: sono andata in hotel e c’era il mio fidanzato con tutti i miei amici! Devo essere sincera: ho bevuto solo un drink e…sono andata a letto!».

La tua famiglia come ha reagito?

«Mia mamma è diventata super tecnologica! Legge i commenti sui social ed è informata su tutto. Mio fratello, che vedo poco perché lavora in Olanda, è rimasto contento. Purtroppo non riesco a stare al passo con tutte le chat di famiglia su Whatsapp!».

Hai già fatto un bilancio della tua esperienza a Sanremo?

«È stata una settimana bellissima, mi svegliavo ogni giorno con il sorriso! Al di là della classifica, sono felice di essere arrivata al pubblico e di aver fatto ricredere molti addetti ai lavori».

C'è un momento che hai vissuto e che avresti voluto non finisse mai?

«Quando ho aperto il Festival, mi ha riempito il cuore! Avevo tanta ansia, mi avevano preparato “al peggio” ma sono rimasta felice di come è andata».

Rifaresti tutto?

«Si, ma forse farei più punti al FantaSanremo (ride), sono arrivata ultima!».

Sei stata soddisfatta delle tue performance sul palco?

«Si, ma non ho voluto fare più di quello che mi sentivo, sono stata me stessa. Ho stimato molto Angelina perché si muoveva molto bene sul palco».

Com’era l’atmosfera tra voi artisti dietro le quinte?

«Pensavo si creasse un divario tra i più giovani e i cantanti con più esperienza, invece sono stati tutti molto accoglienti e gentili. Ci siamo supportati a vicenda».

Hai avuto un contatto ravvicinato con il tuo pubblico?

«Si, e mi stupisce vedere persone di tutte le età avvicinarsi alla mia musica. Mi sento coccolata, come se fossi la nuova arrivata. Questo mi rende felice perché spesso sono molto insicura».

In questo momento sta andando in onda su Rai2 la quarta stagione di “Mare fuori”, hai sentito il regista Ivan Silvestrini?

«"Sei stata impeccabile” mi ha scritto dopo la prima esibizione e poi tanti altri messaggi. Ha speso delle belle parole su di me, come gli altri colleghi della serie».

Oltre a vederti sul piccolo schermo, da oggi è disponibile il tuo primo album.

«“Primo” esce in un anno di prime volte e in un momento in cui sono molto felice e tranquilla con me stessa. Al suo interno ci sono canzoni nostalgiche, leggere ma anche molto personali».

Il brano preferito della tracklist?

«Si intitola “Aquiloni” ed è l’unica che non ho scritto. Non ho mai fatto da interprete, perché mi piace molto seguire il processo creativo, ma questa volta mi sono affidata a Leo Einaudi che mi ha conosciuto bene ed è stato sempre con me in studio».

Ci hai raccontato che, dallo scorso anno, hai iniziato a viaggiare di più: hai già programmato qualcosa?

«Tra poco vado a Parigi, ho prenotato per un viaggio in Lapponia a dicembre e quasi quasi aggiungo la Thailandia!».

Per finire: a chi dedichi questo Sanremo?

«Alla mia famiglia, a tutte le persone che mi hanno supportato e a tutti i “diamanti grezzi”».