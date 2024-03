Claudym racconta il suo primo album “Incidenti di percorso”

Nei suoi brani la giovane artista parla delle deviazioni che ogni giorno alterano la nostra routine Claudym (foto di Claudia Campoli) Camilla Adami Lami







“Incidenti di percorso” è il primo album di Claudym, pseudonimo dell'artista milanese Claudia Maccechini. Viaggiando tra le sonorità urban ed elettroniche di “Uomini alfa”, il pop di “Bugia” e la delicatezza di “Joanne”, l’artista si riconferma una delle voci più interessanti della scena pop underground italiana. La cantante parla delle deviazioni che ogni giorno alterano la nostra routine, obbligandoci a reagire e, di conseguenza, scoprirci. È un’artista autoironica, energica e unica nel suo genere, in grado di portare una ventata d’aria fresca nella scena musicale italiana con le sue sonorità innovative. L’abbiamo incontrata per farci raccontare meglio questo nuovo progetto.

Claudia, parlaci di questo disco.

«È frutto di un lavoro lungo, il primo pezzo è nato addirittura prima dell’uscita del mio Ep nel 2022. È un album influenzato dalla musica inglese, con un forte richiamo agli Anni 90 e Zero, a livello di sound. Quando ho iniziato a scriverlo non avevo un’idea precisa della direzione che avrebbe potuto prendere, ma riascoltando tutti i brani mi sono resa conto che avevano in comune il fatto di trattare gli intoppi che nella vita di tutti i giorni deviano le routine».

Tra “Joanne” e “Cose che si dicono” parli anche dell’importanza di accettarsi. Tu come la vivi?

«Sto ancora imparando a farlo. Se ogni tanto riesco a smussare determinati aspetti ce ne sono altri che mi rendo conto di non poter cambiare. Da questo punto di vista “Cose che si dicono” è un stato un punto di svolta per me, perché ho iniziato a prendere con leggerezza tutto ciò che prima non riuscivo ad accettare. Tra tutti i miei pezzi è quello per cui ho sentito il ritorno più caloroso da parte di chi mi ascolta, mi sono sentita capita e spronata a continuare a lavorare su questo aspetto».

Nel brano parli anche di ciò che proroghiamo o ci trasciniamo dietro. Cosa ti capita di rimandare più spesso nella vita di tutti i giorni e qual è il buon proposito che ti porti dietro da più tempo?

«Recentemente ho iniziato a fare “ginnastica”, e credo di averla rimandata “a più tardi” ogni giorno da allora. Ma anche per dormire rimando spesso l’orario, mi trovo ad andare a letto sempre tardissimo. Di conseguenza mi viene da dire che il buon proposito che mi porto dietro da più tempo è quello di avere una routine sana. Ma anche fare spazio sul telefono e ricordarmi di fare il backup! A parte gli scherzi, sto cercando di essere più affettuosa e dire “ti voglio bene” un po’ più spesso. Faccio fatica, a volte non riesco proprio, ma ci tengo molto».

Nonostante tutto, sei riuscita comunque a realizzare “Incidenti di percorso”. Cosa significa per te aver chiuso il tuo primo disco?

«In realtà non ho ancora realizzato di averlo fatto. È strano pensare di essere riuscita a concludere questo progetto pensando a quanto tempo è passato da quando è nato il primo tassello, a tutti i fogli bianchi che ho affrontato. In realtà mi spaventa di più tutto quello che verrà dopo, amo l’emozione dell’attesa di un momento così importante e se potessi la prolungherei all’infinito, un po’ come quella del Natale!».

Tra le attese c’è anche quella per il tuo concerto a Milano il 27 marzo.

«Non so neanche io cosa aspettarmi! È un concerto che stiamo preparando con cura, energia e calore; mi piace pensare alla preparazione dei live come all’organizzazione di una grande festa, vorrei che potessero divertirsi tutti. Per me è fondamentale il coinvolgimento del pubblico».

In questi anni hai calcato tanti palchi. Qual è stato finora il live più importante per te?

«Sicuramente ricorderò sempre le aperture a Willie Peyote e ai Pinguini Tattici Nucleari, perché, anche se davanti a un pubblico che non era il mio, mi hanno dato la possibilità di suonare in un contesto che ho sempre sognato. Ma ci tengo a citare anche un live che ho fatto qualche mese fa a Parigi; è stato il mio primo concerto fuori dall’Italia e mi sono emozionata nel trovare un pubblico così caloroso nonostante la barriera linguistica».

Il palco dei tuoi sogni?

«Potrei citarne tantissimi, da un ritorno al MI AMI al Primo Maggio; e perché no, Sanremo, San Siro, l’Arena di Verona!».

Recentemente hai suonato anche per Pixie, un progetto per contrastare la disparità di genere in musica. Come hai vissuto questa problematica nel tuo percorso?

«Nella mia esperienza ho avuto per lo più esperienze sottili ma reiterate di mansplaining, a volte sentivo di non essere presa completamente sul serio».

Hai avuto dei modelli di riferimento nei momenti in cui ti sei sentita scoraggiata da queste dinamiche?

«Mi vengono in mente Pink, Björk, le Spice Girls. Ho sempre ammirato la loro libertà e voglia di uscire dai canoni imposti dalla società. All’interno della scena italiana resterò sempre molto affezionata a Levante, Margherita Vicario, Elisa. Sono dei punti di riferimento al di là della musica, hanno saputo imporre un modello femminile necessario in un’industria musicale come quella contemporanea, aprendo la strada a nuovi progetti che tuttora stanno facendo la differenza. Penso a Madame, Emma Nolde, le stesse artiste con cui ho condiviso il palco per Pixie».

Tu in realtà nasci illustratrice. Ci sono dei punti di incontro tra la tua musica e la tua arte visiva?

«Ho trovato dei punti di scambio principalmente nel mio progetto musicale. Ora, anche se in modo diverso da quello che avevo sviluppato in passato, riesco a valorizzare la mia arte supportando la mia musica. Mi piace occuparmi delle immagini, dei video e delle grafiche per il mio progetto, ma sarebbe bello anche riprendere i progetti di illustrazione che seguivo qualche anno fa».

Con i tuoi primissimi singoli “One” e “Recovery” il tuo progetto musicale sembrava destinato a svilupparsi in inglese. Cosa ti ha fatto cambiare direzione?

«Ho iniziato a fare musica in inglese perché conciliava tutte le mie influenze e i miei punti di riferimento. Dai The Prodigy ai Blur, dalle Spice Girls a Lily Allen, ho sempre unito tanti generi lasciando il mio sound e la mia metrica sempre più vicini alla scena internazionale. Tornare all’italiano inizialmente è stata quasi una sfida, ma si è rivelata essere la direzione più semplice e naturale per esprimermi».

Se potessi parlare con la Claudia che scrive “One”, cosa le diresti?

«Innanzitutto le direi di smetterla con l’inglese perché non ne parla una parola! Le direi di crederci e di avere pazienza anche quando tutto sembra andare per il verso sbagliato, perché alla fine incontrerà le persone giuste con cui costruire il suo progetto. Non deve preoccuparsi, piano piano ha trovato la sua voce».