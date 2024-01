“Club Dogo”: i testi più belli del nuovo album

Il grande rap è tornato con un album che ha unito pubblico e critica. Ecco alcune citazioni Alessandro Alicandri







Il 12 gennaio è arrivato il nuovo album dei Club Dogo, "Club Dogo", un disco attesissimo che ha conquistato il pubblico e la critica. Abbiamo deciso qui di ripercorrere i testi di un disco monumentale per rimarcare alcune delle barre più intriganti inserite nell'ultimo lavoro di Guè, Jake La Furia e Don Joe (con alcune collaborazioni eccellenti, come Marracash, Elodie il cui singolo sarà disponibile in radio dal 19 gennaio e Sfera Ebbasta), una citazione a Nada, la voce di Federica Abbate, di Kaze e altre sorprese.

"Club Dogo": i testi più belli

"Le strade fanno il tifo

Torno a grande richiesta perché il rap oggi fa schifo".

da "C'era una volta in Italia"

"Togliete i piedi dal tavolo, i capi sono tornati a casa"

da "C'era una volta in Italia"

"La collabo perfetta è Jake la Furia featuring Jake La Furia"

da "Mafia del Boom Bap"

"Puoi essere il numero primo, il numero uno

Però Dogo is back e tu non sei invitato alla reunion"

da "Mafia del Boom Bap"

"E tutti si ubriacano di qualche cosa per tirare avanti

Di potere, delle donne, di Dio e di tutti i santi

Il mio nome scrivilo sempre in grande, caps lock"

da "Nato per questo" feat. Marracash

"Riempivo fogli per noia, mentre i miei soci in zona

Facevano i fogli viola prima del foglio rosa"

da "Nato per questo" feat. Marracash

"Se Milano è nel mio cuore, la strada è la mia sore'

Suonerò un assolo per le altre persone sole".

da "Malafede"

"I social mostrano fasto e ricchezza

Visti dagli occhi della povertà e della tristezza"

da "Milly"

"Uomo, tu sei un influencer, ininfluente, un influ-niente.

Il Dogo rimane per la gente, ora e per sempre"

da "In sbatti"

"Viviamo sopra il limite, moriamo sotto un telo

Dio, regalami del tempo invece di un solo tempo"

da "Soli a Milano"

"I miei versi troppo veri voglio dedicarli

A chi ha solo sogni infranti e non sa interpretarli

A chi sta cercando i santi e non sa interpellarli"

da "Soli a Milano" feat. Elodie

"Ci svegliavamo freddi, mi entravi nei sogni, Freddy Krueger

Ti ho urlato: "Questo è il mio cuore, toh, prendi pure"

da "Tu non sei lei"

"Ho cambiato il rap game coi Club Dogo frate

Come se avessimo inventato noi questo gioco frate"

da "Frate"

"Più che l'intelligenza artificiale, mi fa paura la tua stupidità

Che è naturale, in città respiro male, Darth Vader"

da "Indelebili"