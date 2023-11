Colapesce e Dimartino: «“Lux Eterna Beach” è un disco molto luminoso, c’è molta luce dentro»

Si apre con un inno alla libertà artistica e dentro ci sono anche brani sensuali e testi provocatori Colapesce e Dimartino Giusy Cascio







Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino, in arte Colapesce Dimartino raccontano a Sorrisi com’è nato il loro nuovo album “Lux Eterna Beach”, uscito il 3 novembre, il secondo disco insieme dopo “I mortali”. Tra le 11 tracce del disco, prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo e con gli arrangiamenti orchestrali di Davide Rossi (il musicista e produttore italiano più volte vincitore ai Grammy Awards che ha collaborato tra gli altri con i Coldplay, Ed Sheeran e gli U2), ci sono la hit sanremese “Splash” e “Cose da pazzi”, scritta per la colonna sonora della serie tv “The bad guy”. L’album si apre con un inno alla libertà artistica: “La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo” e dentro ci sono anche brani sensuali come “Sesso e architettura” e testi provocatori come quello di “Ragazzo di destra”, una canzone sulla paura, poetica e cruda.

Ragazzi, qual è l’ispirazione complessiva dell’album, il suo “mood”?

Colapesce: «Questo è un disco molto luminoso, c’è molta luce dentro».

La luce della vostra Sicilia?

Colapesce: «Sì, quando siamo a casa è la cosa che diamo più per scontata. La luce del cielo, insieme alla bellezza del mare, è qualcosa di ancestrale».

Dimartino: «Ma poi è la luce la cosa che ti manca di più, quando sei fuori dalla Sicilia».

Luce è anche la prima parola del titolo: “Lux”, in latino.

Colapesce: «Il titolo lo avevamo nascosto nel nostro film “La primavera della mia vita”, in un easter egg (un indizio, letteralmente “uovo di Pasqua”, in inglese, ndr), è nel cartello che indica il nome della spiaggia in cui vagheggiamo di fare un disco libero, fuori dagli schemi. Si vede un momento prima che Antonio si lanci in acqua».

Dimartino: «“Splash”».

Dentro il disco ci sono immagini, situazioni, sensazioni e…

Colapesce: «…molti personaggi. Ma è anche un album di cantautorato puro, di canzoni scritte per dire qualcosa».

Dimartino: «Sì, perché noi crediamo che con la musica si possa e si debba tornare a dire cose, a parlare di temi importanti».

Quanto tempo ci avete messo a realizzarlo e dove l’avete scritto?

Colapesce: «Circa un anno e mezzo, tra la spiaggia di Ognina, a Siracusa, e Milano».

Dimartino: «Ci abbiamo lavorato abbastanza intensamente, seguendo ogni giorno una tabella di marcia ferrea».

A Milano dove?

Colapesce: «Tra casa e studio, ma traendo ispirazione anche da luoghi di transito. Posti di partenze e arrivi, dove le persone lasciano tracce, storie di vita».

Dimartino: «Amo i luoghi di transito, tipo la Stazione Centrale. Al gate di un aeroporto io mi sento sempre in un posto protetto (ride)».

Se questo album fosse un profumo?

Colapesce: «Direi quello del gelsomino, al tramonto».

Dimartino: «Quello che fiorisce d’estate nelle ville siciliane, ipnotico».

E a quale cibo lo assocereste?

Colapesce: «Presto detto: Dimartino mangia solo patatine fritte…».

Dimartino: «Ma nooo. Ci vuole qualcosa di dolce, di fresco. Magari un gelato al pistacchio».

Uscito l’album, vi riposate o siete di nuovo in fase creativa?

Colapesce: «Adesso lasciamo che l’album viaggi libero per conto suo, un po’ come quando un figlio cresce ed esce di casa. Ed è bello il momento in cui un disco arriva alle persone, che possono trovarci qualcosa di sé, qualcosa in cui immedesimarsi».

Dimartino: «Però la creatività non si fermai, ora siamo esattamente nella fase in cui “studiamo” come portare alla gente dal vivo le canzoni. Dobbiamo impararle anche noi, imparare a suonarle con la band. Perché dal 23 novembre a Bologna saremo in tour nei club italiani, otto tappe di cui due (già sold out, ndr) in Sicilia, a I Candelai di Palermo (info e biglietti su Vivoconcerti.it, ndr).

E quando passerete a trovarci in redazione a Milano a Sorrisi, prima o dopo il vostro concerto all’Alcatraz il 5 dicembre?

Colapesce: «Se ci invitate, sempre!».

Dimartino: «Portiamo i pasticcini, però».

Salutiamoci con un’ultima domanda, aperta: Sanremo?

Dimartino: «Quest’anno non ci andiamo».

Colapesce: «Cambiamo Santo. San Gennaro? Tu che dici, Antonio?

Dimartino: «Lorenzo, io farei Sant’Agata. Così è deciso: alla vigilia del Festival, il 5 febbraio, saremo a Catania per la festa di Sant’Agata».