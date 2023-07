Con “The ballad of Darren” si riaccende la magia visionaria dei Blur

Il disco di Damon Albarn e soci esce il giorno prima del concerto a Lucca Monica Agostini







Sono cresciuti, i Blur? Certo, la band di britpop più famosa degli Anni 90 ci sorprende in “The ballad of Darren”, il nono album in studio, che esce venerdì 21 luglio dopo una lunga sosta (“The magic whip” era del 2015). Ne avevamo avuto un assaggio con i singoli “The narcissist” e “St. Charles Square”, disponibili da qualche settimana.

La loro identità rimane forte, quel mix di sonorità oniriche alternate a rock puro, tipico di Damon Albarn, fondatore e mente geniale del gruppo insieme con Graham Coxon (chitarra), Alex James (basso) e Dave Rowntree (batteria). Il disco si apre con “The ballad”, per passare dalla nostalgia di “Goodbye Albert” fino a “The heights”, che chiude con la visionarietà acustica cui Albarn ci ha abituato.

E i quattro inglesi festeggiano in tour: dopo due trionfali serate al Wembley Stadium di Londra, arrivano al Lucca Summer Festival il 22 luglio (unica tappa italiana), per poi proseguire in giro per il mondo fino a novembre. Un dettaglio: il “Darren” del titolo è Darren “Smoggy” Evans, che lavora come bodyguard di Albarn.