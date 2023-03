“Così speciale”, il nuovo emozionante album di Diodato

Un disco di sole dieci canzoni con all’interno tutta la cruda eleganza del suo inconfondibile cantautorato Alessandro Alicandri







A tre anni dall’acclamato “Che vita meravigliosa” (certificato Disco di platino), arriva il 24 marzo “Così speciale”, il nuovo album di Diodato. Un disco di sole dieci canzoni con all’interno tutta la cruda eleganza del suo inconfondibile cantautorato.

Il singolo omonimo è appena uscito e anticipa bene quello che troveremo nel disco: partendo da piano e voce, Diodato canta un amore lasciato andare in un momento di isolamento. La condizione fa emergere il dolore della solitudine e la riscoperta di quel sentimento perduto. «Talvolta» dice l’artista «arriva un momento di estrema lucidità e con sorprendente chiarezza si comprende quali siano state le cose davvero importanti, gli attimi vissuti che potrebbero essere definiti speciali. Li puoi sentire fiorire lentamente, fiori lievi come ricordi e allo stesso tempo potenti, come la consapevolezza che li nutre. Crescono nonostante i rimpianti e nonostante gli errori. Sono il dono segreto che si riceve per aver lasciato entrare vento, pioggia e sole, per aver vissuto davvero, per aver riconosciuto qualcosa di così speciale».

Se vi hanno emozionato queste sue parole, figurarsi il disco, che anticipa di poco il nuovo tour italiano ed europeo in partenza il 15 aprile. La sua notorietà, dopo la vittoria a Sanremo 2020 e la sua presenza, seppur non in gara, all’Eurovision Song Contest 2021, hanno incantato il pubblico di tutto il continente.