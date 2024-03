Cosmo, “Sulle ali del cavallo bianco” tra tradizione ed elettronica

Scritto e prodotto a quattro mani con Alessio Natalizia, nel nuovo album «avevamo la volontà di essere “più italiani”» Giulia Ciavarelli







«Siamo qui a fare pop e in questo viaggio vogliamo far entrare le persone»: il nuovo capitolo musicale di Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, si intitola “Sulle ali del cavallo bianco” ed esce venerdì 15 marzo, a distanza di tre anni da “La terza estate dell’amore”.

Incontriamo il cantautore di Ivrea all’interno di un'installazione artistica in Stazione Centrale a Milano, un cubo di pareti specchiate con visual psichedelici dove vengono trasmessi alcuni frammenti dei nuovi brani. Un'esperienza immersiva, un po’ come lo è ascoltare il suo sesto album scritto, prodotto e suonato con Alessio Natalizia, alias Not Waving.

Sono trascorsi tre anni dall’ultimo progetto, come hai gestito quest'attesa?

«È stato un triennio strano perché ho portato il disco in tour un anno dopo, è stato proprio anomalo. Ho fatto i festival nel 2022, ma anche tante altre date al chiuso, dove mi trovo meglio a suonare».

Da dove arriva il cavallo bianco citato nel titolo?

«È partito da uno scherzo con Alessio: fuori dal mio studio c’è un fiume e ci immaginavamo il cavallo alato che ci portava nel regno dei sogni, del delirio, della creatività. Ridendo, alla fine è diventato il concept del disco. Lo vedo come il tramite fra due mondi: quello dell’aldilà e della creatività, dell’amore esagerato. Mi piacerebbe che questa immagine entrasse nelle vite degli altri perché è bello sentirsi sulle ali del cavallo bianco».

Ci hai nominato Alessio, come è nata la vostra sinergia?

«Ci conosciamo da tanti anni, è stato sempre un'ispirazione a livello di produzione, gusto e originalità. E quindi sono arrivato al punto di dire “Ok, è il momento e si può fare”. Il brano “La verità” è stato un banco di prova…e ha funzionato! Questo sarà il primo di una serie, ci siamo trovati molto bene».

Prima di lui hai sempre lavorato da solo?

«Dal punto di vista artistico sì. In questa nuova avventura mi sono fidato di lui, parliamo molto e questo mi ha tolto anche molto stress. Non ho mai fatto un disco in così poco tempo».

Cioè?

«Nove mesi! Lui veniva da Londra e ci sono stati mesi in cui abbiamo lavorato quattro giorni oppure ci siamo fermati per l’estate. In tutto saranno stati trenta giorni di lavoro».

In “Sulle ali del cavallo bianco” si percepisce un suono diverso rispetto ai lavori precedenti, sembra meno focalizzato sull’atmosfera da club.

«Il gioco è stato quello di avvicinare i linguaggi, la tradizione con altri prodotti elettronici. Con Alessio avevamo la volontà di essere “più italiani”».

Pensi che il pubblico capisca appieno ciò che hai creato?

«Quello che ho imparato in questi anni è che non è mai scontato che tu riesca a comunicare e scegliere cosa arriva alle persone. Questo disco, mentre parliamo, non è ancora uscito: magari spaccherà tutto oppure non verrà capito. Sono pronto a tutto, ma credo che il mio pubblico apprezzerà».

Nel documentario “Antipop”, disponibile in esclusiva su Mubi, c’è tanto della tua città: al contrario di molti non sei scappato dalla provincia, come mai?

«Sono rimasto per amore, mia moglie abita lì. Non ho mai avuto uno stimolo talmente forte da decidere di andare via, quindi ho fatto di necessità virtù. E poi si sta bene lì, il mio lavoro mi permette di viaggiare».

Cosa le manca?

«Un posto dove ascoltare musica figa, ma ci stiamo lavorando».

Raccontaci di più.

«Con Ivreatronic, il collettivo di musicisti della mia città, ci è venuta l’idea di aprire un circolo! Quando facevamo le feste, veniva molta gente da fuori ed era molto bello. Ora il problema è sempre la location, trovare quella giusta per il progetto».

Tornando al documentario, si nota che non c’è quell’elenco infinito di numeri tra streaming e dischi di platino ma piuttosto una narrazione più sincera che sintetizza la tua parabola artistica

«All’inizio non volevo saperne nulla, sono intervenuto per fornire a Jacopo Farina, il regista, tutto il materiale necessario. Ho evitato le celebrazioni, se ci fai caso non sono mai stato intervistato, ma sono solo una voce fuori campo».

Ti sei emozionato rivedendolo?

«Sì, sul finale quando dico cosa voglio fare con la musica. Odio la narrazione classica hollywoodiana che se uno si impegna, se crede in quello che fa, alla fine riesce. È pieno di gente che ci crede ma fallisce».

A breve partirà il tour, vorresti sperimentare qualcosa di nuovo?

«L’ipotesi, ma ancora ci stiamo pensando, è quella di mettere un bollino ai telefoni. Sarebbe un invito a godersi ancora di più lo show. Mi piacerebbe provarlo e vedere cosa succede».