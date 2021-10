Deddy: «E adesso vi racconto l’amore su Giove»

Sette brani nuovi nella riedizione del suo primo album. È il suo momento Deddy (all'anagrafe Dennis Rizzi) è il nomignolo datogli dal fratello maggiore Alessandro Alicandri







È arrivato in finale nell’ultima edizione di “Amici” dimostrando di avere tutte le carte in regola per un futuro luminoso nella musica. “0 passi”, “Il cielo contromano” e “La prima estate” sono solo alcune delle canzoni di Deddy che hanno conquistato i più giovani.

Tutto però suggerisce che il cantante non voglia parlare solo alla sua generazione. Lo dimostra nell’album “Il cielo contromano su Giove”, riedizione del disco uscito lo scorso maggio, disponibile dall’8 ottobre, con sette nuovi brani.

«Sono cresciuto ascoltando Tiziano Ferro, Claudio Baglioni ed Eros Ramazzotti» racconta «mi piacciono le canzoni che fanno cantare». Un ottimo esempio è la sua “Pensa a te”, scritta anche da Rocco Hunt. «Era un reggaeton» rivela «ma mi ha colpito molto il messaggio, così l’ho ricantata con sonorità più lente. Incoraggia le donne a essere libere, contro gli uomini opprimenti e gelosi».

Nel nuovo singolo “Giove”, invece, racconta la sua visione dell’amore: «Avevo già per le mani questo brano da tempo, ma ha un messaggio maturo, con linee melodiche difficili da cantare» dice «così ho preferito aspettare, crescere un po’, non solo come cantante ma anche come persona».