“Dio lo sa – Atto II” di Geolier: il significato delle canzoni dell’album e i produttori

Dal 22 novembre, il secondo capitolo di una storia di successo con due ospiti: Rose Villain e Cosang Alessandro Alicandri







Lo scorso 7 giugno Geolier ha pubblicato un'opera titanica, nelle ambizioni e nella complessità. "Dio lo sa" è un album che è stato ascoltato fino a consumarlo. Basti dire che nessun brano è oggi sotto i 5 milioni di ascolti e quello più amato, "I p' me, tu p' te" naturalmente, ha superato 108 milioni di riproduzioni. Insomma: è stato un successo clamoroso. Dopo le date negli stadi osannate da pubblico e critica, arriva il 22 novembre "Dio lo sa - Atto II", integrazione e secondo capitolo di quest'opera già arrivata al triplo disco di platino con otto brani uno più forte dell'altro.

"Dio lo sa - Atto II" fa pari con il lavoro di questa estate mantenendo le forti ambizioni produttive. Nei temi della scrittura sembra più orientato verso un bilancio, com'è giusto che sia, di tutto ciò che lo circonda oggi, dopo tutto quello che di buono (e anche di non buono) è successo. C'è la carriera, le origini, la vita e l'amore, le perdite, in un disco che mostra la sua perizia tecnica, la cura maniacale per le produzioni ricche di citazioni e complessità, ma sempre con quella cifra autentica che lo rende reale, dal rap puro (in questo secondo atto molto più dominante) alle derive pop-urban.

Tra questi brani non possiamo non citare le collaborazioni. Quella con Rose Villain in "Tu ed io", avevano già duettato nel brano di Rose "Fantasmi" e li abbiamo visti assieme nel talent "Nuova scena"; in "Cchiu' fort" troviamo invece Cosang, anche loro avevano già collaborato in "Perdere 'a capa". La traccia numero 7, "Mai per sempre", è stata pubblicata prima su consiglio di Amadeus, incontrato per fargli ascoltare in diretta alcuni brani nuovi del disco in una diretta sui social. Durante il loro incontro per le vie di Napoli, hanno parlato di tanti temi: dall'autenticità necessaria nel rap come nei film neorealisti, fino al momento in cui a Sanremo 2024, la mamma di Geolier si è ritrovata in mezzo al pubblico dell'Ariston dove alcuni commentavano, anche in modo non gentile, la sua non vittoria.

Il significato delle canzoni di "Dio lo sa - Atto II"

In "Reale" Geolier parla di quello che vede accadere attorno a sé. In questo disco il racconto è più "underground" e questo brano ne è la prova. "Smith 'n' Wesson" è esercizio rap allo stato puro, un omaggio all'hip hop nella sua forma migliore: vengono nominati anche grandi nomi come Micheal Jackson, Mike Tyson e Micheal Jordan. In "500k" esprime la sua anima trap, ribadendo da una parte i traguardi raggiunti con il successo, ma anche il fatto che, nonostante i soldi, è sempre lo stesso.

Si parla d'amore in "Tu ed io". La voce di Geolier si addolcisce per un brano che racconta la fine di una storia, quando si capisce che nel futuro non c'è più nulla, solo una strada chiusa con di fronte un muro, ma per qualche bizzarro motivo si continua ad amare. In "Che sole oggi" si passa a una traccia melodica, si torna alle origini e c'è spazio per parlare di suo papà, il quale ha ricevuto tutti i premi del figlio "perché lui se li merita". Nel duetto con Cosang, "Cchiu' fort" si parla di amicizie fraterne, un brano decisamente biografico dove si sottolinea l'importanza della fratellanza.

In "Mai per sempre" Geolier racconta di un suo momento difficile del passato. Il rapper è da sempre un cultore degli errori e degli sbagli, perché diventano strumenti necessari per crescere e cambiare. Il disco si chiude (ma in realtà non si chiude) con "Nun sacc' perdere", canzone nella quale ripercorre gli ultimi anni di vita, i guadagni, le perdite e il suo presente, che è più prezioso di ogni cosa. Sul finale, c'è un loop di una barra del brano "Se la scelta fosse mia" di Marracash feat. Cosang. Si sente infatti: "Il paradiso per il clima / Inferno per la compagnia".

"Dio lo sa - Atto II": i titoli dei brani e i produttori