“Dio lo sa”, l’album della consacrazione di Geolier

Nell'anno di Troisi anche Geolier ricomincia da tre, nel senso che ci consegna il suo terzo attesissimo album Andrea Di Quarto







Nell'anno di Troisi anche Geolier ricomincia da tre, nel senso che ci consegna il suo terzo attesissimo album "Dio lo sa". Atteso, perché dopo un capolavoro come “Il coraggio dei bambini”, non sai che cosa attenderti di più e di meglio, o perché il primo disco post-Sanremo di un artista rischia sempre di voler piacere a tutti, di voler inseguire ruffianamente ogni tipo di pubblico. Pericolo scampato, diciamolo subito, perché a dispetto dei suoi 23 anni, Emanuele Palumbo è un artista e un uomo maturo, che sa benissimo da dove viene, ma non si pone alcun limite su dove il suo viaggio lo possa portare. Lo dimostra il fatto che il disco non sia uscito frettolosamente dopo Sanremo, ma che il rapper napoletano abbia voluto fare le cose con cura.

C'è tanta consapevolezza in "Dio lo sa", manifestata già dal fattto di non ritrarsi in copertina: non c'è n'è bisogno, Geolier è tutto nella sua musica che è unica e identitaria in questo momento in Italia, senza appropriazioni culturali e senza bisogno di inseguire, o peggio, scimmiottare, modelli d'Oltremare. In "Dio lo sa" Geolier ha voluto al suo fianco i suoi producer di sempre Dat Boi Dee (Davide Totaro), e Poison Beatz (Gennaro Petito), il cui tocco è presente in ogni traccia, ma ha coinvolto anche alcuni tra i producer più importanti della scena, come Michelangelo, che aveva già marchiato il pezzo sanremese, Dardust, Mace, Shune e Takagi & Ketra, insieme a firme internazionali come Finesse, ovvero Amritvir Singh, produttore italiano di origini indiane classe '99 che è riuscito a conquistare artisti del calibro di Nicky Minaj, Polo G, Bad Bunny, e che vanta già una nomination ai Latin Grammy, o i tedeschi Geenaro e Ghana Beatz. Amici ricorrenti anche gli ospiti: Lazza, Sfera Ebbasta, Shiva, Guè, Luchè, Yung Snapp, MV Killa, Lele Blade e Ultimo, mentre la new entry è Maria Becerra, giovane cantante e youtuber argentina già nominata ai Latin Grammy come miglior artista emergente.

Fin dal primo dei 21 pezzi che compongono l'album, "Per sempre", una sorta di avvolgente e trascinante manifesto della musica di Geolier e della cosapevolezza dei traguardi raggiunti, con la promessa di rimanere sempre fedeli a se stessi, la musica scorre senza intoppi, che siano brani destinati a scalare le classifiche e a collezionare certificazioni, come "Idee chiare", insieme a Lazza, frutto della stessa felice session londinese che già ci aveva regalato “Chiagne”, esercizi di stile come il nuovo singolo "El pibe de oro", lo skit riflessivo 6 milioni o un pezzo flex come 357, dove Geolier e Gué mettono in mostra le loro abilità tecnica, paragonandosi a un revolver noto perché non s'inceppa mai, o ancora, le numerose aperture melodiche e pezzi d'amore come "Si stat tu, Io t'o giur" (con feat. di Sfera Ebbasta) o "Episodio d'amore", solo per citarne un paio.

Dove però Geolier è davvero unico è quando affonda i colpi nella realness, nell'anima del rap, e si lancia in riflessioni profonde, aspre, mai banali. Ecco, allora, brani come "Presidente" che parte con un campione di “Wishing on a star” di Jay-Z e si lancia in un immaginario dialogo con un presidente di una casa discografica, e in cui Geolier, oltre a mostrarci ancora una volta come sa ballare sul beat, racconta quanti sacrifici e quali conseguenze ci siano dietro al successo. Stesso discorso per la title track "Dio lo sa", che inizia con un sermone e poi scorre raccontandoci la vita dell’artista, le cose che sono successe intorno a lui, la conquista della consapevolezza, la raggiunta maturità personale oltre che artistica. Un tema che Geolier sviluppa anche in "Emirates" dove il focus è sulle cose avvenute intorno a lui in questi anni. Come a voler rassicurare la sua gente e la sua città («Io non cambierò, non rinnegherò mai quello che sono») inserisce il campione di un brano cantato da Mavi Gagliardi, «Quanta cose aggia fa Pe me piglià 'stu bene?», ovvero «Quante cose devo fare ancora per avere il bene che mi merito?».

Non sappiamo quanto del talento di Geolier sia merito del Dio che cita in copertina, ma crediamo che il rapper di Secondigliano abbia fatto parecchio per meritarsi quello che ha e la sensazione è che abbia ancora molto da dire. Lo si capisce anche quando in divertissement come "Una come te" gioca con atmosfere alla Lynyrd Skynyrd e appare naturale, o in "Bella e brutta notizia" duetta con la ragazza prodigio della musica argentina Maria Becerra e lancia il suo assalto al mercato latino americano.

Adesso lo attende il tour della consacrazione, che lo vedrà esordire live il 15 giugno allo Stadio di Messina, per poi approdare il 21, 22 e 23 giugno allo Stadio Maradona di Napoli e continuare fino al 16 agosto al Red Valley, passando dal Rock In Roma (28 giugno), Nosound Fest a Servigliano (29 giugno), Lucca Summer Festival (5 luglio), Fiera Milano Live (6 luglio), Sonic Park a Stupinigi TO (12 luglio) e Oversound Music Festival a Gallipoli (12 agosto).