Diodato, il nuovo album è “Che vita meravigliosa”

Uscirà a febbraio 2020 il progetto discografico di inediti del cantautore, che tornerà ad esibirsi dal vivo in due imperdibili date live a Roma e Milano

19 Dicembre 2019 | 17:45 di Giulia Ciavarelli

Tra le nuove uscite del 2020 c'è sicuramente da segnare quella di Diodato: il cantautore ha annunciato l'uscita di un progetto discografico per Carosello Records. "Che vita meravigliosa" è il titolo dell'album che uscirà venerdì 14 febbraio. Al centro c'è la voglia e la curiosità di sperimentare, crescere e rinnovarsi mantenendo uno stile di scrittura introspettivo e profondo, il tutto arricchito da un sound dinamico e mai prevedibile.

«Non credo di essere mai stato così tanto me stesso, d’essere mai stato in grado di mettere così a fuoco il mio vissuto e tutte le sensazioni che mi hanno portato a dare questo titolo prima a una canzone e poi a questo album. Ero pronto a condividere, a raccontare questa condizione di perenne viaggiatore, navigante felicemente disperso, di osservatore talvolta malinconico, talvolta disincantato, di eterno bambino innamorato di questa giostra folle. Innamorato, appunto, ed è forse questo amore ad averci portato a questa data. Il 14 febbraio esce “Che vita meravigliosa”, il mio nuovo album» scrive Diodato sui social.

Questo album - prodotto da Tommaso Colliva, vincitore di un Grammy Award nel 2015 - arriva a distanza di tre anni dall’uscita di “Cosa siamo diventati”, disco dal respiro internazionale in cui il talento del cantautore emerge in maniera definitiva, anche dopo le partecipazioni al Festival di Sanremo nel 2018 e 2019.

Oltre al singolo "Non ti amo più" e "Il commerciante", «un passo deciso verso ciò che arriverà» è rappresentato da un altro brano in radio dal 29 novembre: il romantico tributo alla vita in tutte le sue sfaccettature è stato scritto immaginando le atmosfere del cinema di Ferzan Ozpetek, con il quale è nato poi un importante e proficuo confronto. Il brano "Che vita meravigliosa", infatti, fa parte della colonna sonora de "La Dea Fortuna", il nuovo film del grande regista italo-turco, con protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, nelle sale da giovedì 19 dicembre.

«Ho sognato per anni di poter legare la mia musica alle sue immagini, alla sua poesia, e quando sogni così forte qualcosa tra le stelle si muove. Dentro il brano c’è tutta la mia fame di vita, la stessa che ho sempre percepito nei film di Ferzan. Spero trovi lo stesso amore che l’ha portata fin qui» racconta sui suoi profili ufficiali.

Il nuovo album sarà accompagnato da due date concerti da non perdere: Diodato tornerà sul palco mercoledì 22 aprile 2020 all’Alcatraz di Milano e mercoledì 29 aprile 2020 all’Atlantico di Roma. Le prevendite per i due appuntamenti live sono disponibili sul sito ufficiale di Ticketone.