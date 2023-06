“Disco X”, la decima volta di Daniele Silvestri

L’album è composto da dieci canzoni più il trailer e una traccia finale pianoforte e voce in cui il cantautore usa per la prima volta l’autotune Antonella Silvestri







Dopo quattro anni di attesa, Daniele Silvestri torna sulla scena discografica con il suo decimo album in studio intitolato "Disco X". L'uscita ufficiale di questo nuovo progetto musicale (Epic/Sony Music) è prevista per il 9 giugno. L’album è composto da dieci canzoni più il trailer "Intro X" e una traccia finale "Ghost track" pianoforte e voce in cui il cantautore usa per la prima volta l’autotune.

Oltre alla sua abilità nel mescolare generi musicali e alla profondità dei testi, Silvestri si distingue per la cura e l'attenzione che dedica alle sue produzioni. L'album è frutto di un lavoro meticoloso e di una ricerca sonora che ha coinvolto musicisti di talento: Davide Shorty, Eva, Emanuela Fanelli, Franco126, Frankie hi-nrg-mc, Fulminacci, Giorgia, Selton e Wrongonyou.

L’album, anticipato dal singolo "Tutta", disponibile dal 5 maggio su tutte le piattaforme digitali, abbraccia una vasta gamma di stili e sonorità che si fondono in un unico e coeso racconto musicale. «Il progetto è nato come un’incognita. Era apparentemente qualcosa di sibillino che man mano ha preso forma e suono» sottolinea Silvestri. L’album è un viaggio attraverso la vita, le emozioni e le sfide che tutti affrontiamo ma è anche un percorso musicale coinvolgente in cui trovano spazio diversi generi: elettronica, pop-rock, innesti jazz, barre rap e l'inconfondibile presenza di pianoforte, synth e fiati. Dal 1° luglio l’artista romano sarà impegnato in un lungo tour, "Estate X", che lo vedrà esibirsi nei più importanti festival italiani.