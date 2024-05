Ditonellapiaga, “Flash” è una raccolta di istantanee

Dal 10 maggio il nuovo album, dopo la Targa Tenco per "Camouflage" e La partecipazione a Sanremo 2022 con Donatella Rettore Camilla Adami Lami







Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo nel 2022 con Donatella Rettore e la loro “Chimica”, la Targa Tenco per la migliore opera prima per “Camouflage” e due tour per tutta Italia, Ditonellapiaga torna con “Flash”. Il suo nuovo album è una “raccolta di istantanee” che conferma la sua versatilità e forte identità artistica.

Come nasce “Flash”?

«Mi piaceva l’idea di rappresentare una luce che per quanto esplosiva fosse anche ricca di contrasti, proprio come questo disco, che spazia tra spigoli e curve».

Un contrasto che si nota anche tra il titolo di questo disco e quello precedente. “Camouflage” indica qualcosa di mimetico, “Flash” è più dirompente. Cos’è cambiato nel tuo processo artistico in questo lasso di tempo?

«Come "Camouflage" anche "Flash" è molto eclettico, ma lo vedo più come una raccolta di istantanee. Non ho smesso di essere mimetica, sono semplicemente rimasta più coerente tra i pezzi sul contenuto e nel sound. Sono ancora nella fase iniziale della ricerca della mia personalità artistica e per questo lavoro ancora in modo molto spontaneo».

La tua versatilità si nota molto nel continuo spaziare tra generi e sound. Quali influenze ti hanno portata a sperimentare tanto?

«Ho tante influenze per tutta la parte di ricerca sonora, perché ascolto molta musica e molto varia. Sono arrivata a usare l’autotune ispirandomi ai 100 gecs e al loro alternative rock senza regole. Poi mi rifaccio sicuramente a Rosalía e alla sua abilità di usare il tune persino nelle ballad».

Questo disco sembra avere più personalità tra la delicatezza di “Fossi come te” e “Come prima” e l’esplosività di “È tutto vero”, “Mary” o “DNA”. Tempo fa hai detto di aver scelto un nome d’arte per distinguere la tua identità artistica da quella personale. È questo che rispecchia la differenza tra Margherita e Ditonellapiaga?

«Sì. La differenza principale è che Ditonellapiaga è il mio lavoro e di conseguenza posso scegliere cosa fare e come voglio farlo, ma senza poter controllare o contenere ciò che prova Margherita. Si influenzano tanto tra di loro. A volte scrivo ciò che sento e altre è la musica che indirizza ciò che provo. In questo disco sono stata meno teatrale e ho parlato più di me».

La teatralità ti ha sempre rappresentata, sei anche laureata in teatro al DAMS. Questo tuo percorso di studio ha influito sul tuo modo di fare musica?

«Sicuramente. Nella scrittura, nel racconto, nella stessa struttura dei brani. Mi aiuta a immaginare le figure che descrivo e a far emergere immagini e personaggi molto chiari e definiti».

È un disco ricco di collaborazioni.

«Da tempo sentivo l’esigenza di condividere la musica, per arricchire i miei brani con altri punti di vista. Per fare un esempio, “Non resisto” è un pezzo nato dalle ceneri di un altro, che senza Whitemary e il contributo che mi ha dato non sarebbe mai potuto esistere. In altri brani sapevo con chi avrei voluto collaborare dal momento in cui li ho chiusi, persino per gli artisti che ancora non conoscevo. A disco finito posso dire che ogni persona che ha collaborato ha rispettato e aggiunto valore al mio lavoro».

A livello artistico tu e i Coma_Cose fate generi piuttosto lontani. Quali sono stati i punti di scambio con loro?

«Quando ho scritto “DNA” sentivo che mancava qualcosa, era il pezzo che più di tutti necessitava di una collaborazione, una “risposta”. Il loro è un pop-rap quasi palleggiato che ha dato una vibrazione diversa e fresca al brano e di conseguenza anche al disco».

Quest’estate sarai in giro in tour per tutta Italia. Cosa possiamo aspettarci da queste date?

«Saranno live molto vari, porterò sul palco entrambi i dischi. Mi rende felice sapere che le persone con cui suono sono i miei amici di sempre. Ci sarà tanto da ballare, voglio un live energico e divertente».

Se potessi parlare con la Margherita che nel 2019 esce con il suo primo pezzo “Parli”, cosa le diresti?

«Le direi di continuare così. Ero molto ingenua, quasi incosciente, e mi ha permesso di scrivere i miei primi pezzi senza pormi limiti».