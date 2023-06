Drillionaire, per il primo album “10” sceglie un dream team di 20 artisti

Il producer multiplatino pubblica un disco ricco di collaborazioni: da Blanco a Mahmood, Noemi e Lazza, Marrachash Guè e Fabri Fibra Redazione Sorrisi







Si intitola "10" ed è il primo album ufficiale del producer multiplatino Drillionaire, da venerdì 30 giugno su tutte le piattaforme digitali per Island Records / Universal Music Italia. Anticipato dal successo del singolo “Bon Ton” con Lazza, Blanco e Sfera Ebbasta, l’album riunisce 20 indiscussi top player del panorama nazionale, una schiera di pesi massimi che offre la radiografia della scena urban attraversandone tutte le generazioni.

Tutti gli artisti nel disco

Tra i più importanti producer degli ultimi anni, con all’attivo miliardi di streaming e la direzione artistica di gran parte dei dischi di maggior successo degli ultimi anni, Drillionaire punta direttamente alla vetta, schierando una formazione d’eccezione: Marracash, Gué, Fabri Fibra, Salmo, Sfera Ebbasta, Lazza, Blanco, Mahmood, Noemi, Tedua, Thasup, Shiva, Anna, Tony Effe, Capo Plaza, Taxi B, Benny Benassi, Rhove, Geolier e Michelangelo. Le 11 tracce del disco vedono la partecipazione di 20 artisti e artiste fuori classe che vanno a costituire una formazione immaginaria e ideale studiata al dettaglio, con l’obiettivo di creare combinazioni imprevedibili e inedite. Un album che raduna i più grandi hitmaker degli ultimi anni, senza dimenticare gli artisti della scena più underground, tra cui Edwyn Roberts e Michael Bryan Tigua Fiallos, in arte Tigua. «Ho cercato degli artisti che sapessero fare delle magie con le parole, dei veri e propri liricisti perché, per quanto possa essere paradossale, le parole sono importantissime per un producer. Ho scelto degli interpreti che comunicassero per me quello che volevo trasmettere. A livello di storia personale, è difficile per un produttore raccontarsi senza parole e questo è quello che ho voluto fare attraverso questo album ed è anche l’elemento che lega i brani e su cui si fonda il concept di 10».

I sample di "10"

Le produzioni di Drillionaire all’interno del disco si distinguono per l’utilizzo di sample che attingono dal repertorio italiano rimanipolando e riattualizzando alcuni tra brani della tradizione nazionale: il brano “Sono solo parole” di Noemi, “50 Special” dei Lunapop, “Satisfaction” di Benny Benassi e “Joga Bonito”, tracce che sono colonne portanti e che trovano una nuova dimensione, contemporanea e originale.

Il titolo del disco

Il disco prende il titolo da un numero che ha un duplice valore simbolico: il “10” nel mondo del calcio è il numero del “fantasista”, chi indossa questa maglietta in campo si occupa della costruzione e dell’architettura del gioco, un ruolo che Drillionaire ha ricoperto nella sua carriera calcistica, quando giocava in serie B, e che ha metaforicamente trasportato nella sua attività di producer. Il titolo si lega inoltre ai 9 dischi a cui Drillionaire ha contribuito e che precedono l’uscita del suo primo album ufficiale, dei quali ha curato per la gran parte la direzione artistica.

La tracklist dell’album