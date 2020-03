Dua Lipa: “Future Nostalgia” è il nuovo album

27 Marzo 2020 | 10:08 di Giulia Ciavarelli

Di questi tempi far uscire un progetto discografico non deve essere facile, tutto ruota intorno alla scelta personale dell'artista: se Lady Gaga sceglie di bloccare l'uscita di "Chromatica" «perché preferisco che dedichiamo questo tempo a trovare soluzioni», Dua Lipa comunica la decisione di non rimandare il suo album e trasformarlo in un prezioso regalo ai fan. «La musica è davvero quello di cui abbiamo bisogno e spero che vi distragga da quello che sta succedendo. È una bella cosa far ballare e divertire le persone. Vorrei fosse un momento di felicità» commenta in lacrime durante una diretta su Instagram.

Con questo spirito esce l'atteso "Future Nostalgia", da venerdì 27 marzo disponibile per il download su tutte le piattaforme digitali e in diversi formati fisici: vinile pink neon, CD, picture disc, gold cassette e deluxe box set. Tra le tracce ci sono già una doppietta di hit in testa alle classifiche di tutto il mondo: “Don’t Start Now” (certificato Platino in Italia) e il nuovo singolo “Physical".





«Ora sono molto più sicura di me stessa rispetto al passato, non ho più paura di buttarmi, sperimentare e provare nuove cose» ha raccontato la popstar, che prende in prestito sonorità del passato e spazia dalla discoteca anni 70 alla dance pop degli anni 90. Il risultato sono canzoni fresche, decisamente dance e perfette per spazzare via le ansie.

«Volevo fare musica che ti distogliesse dai pensieri. Volevo solo rendere un po’ più facile alzarsi al mattino e non pensare alle cose negative che accadono al mondo» aggiunge.

Ha anche ricordato il preciso momento in cui ha deciso di intraprendere questa nuova direzione musicale: «Ero appena stata ospite ad un programma radiofonico a Las Vegas e mentre camminavo, schiarendomi le idee, ascoltavo la musica degli OutKast e No Doubt e ho pensato al motivo per cui continuavo ad amare questi brani, che non sembravano invecchiare affatto. Volevo incorporare questi sentimenti e suoni nostalgici che hanno caratterizzato la mia infanzia e il mio background musicale in un suono nuovo e moderno».

Tanti sono i concerti annullati e rimandati a causa dell'emergenza sanitaria, e uno di questi è proprio quello di Dua Lipa: il concerto italiano del 30 aprile 2020 è stato riprogrammato il 10 febbraio 2021 al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per la nuova data.

L'artista ha schedulato nuovamente non solo la sua tappa italiana ma l'intero tour mondiale: «Sfortunatamente vista la situazione attuale nel mondo, la priorità è tutelare la salute di ciascuno e abbiamo dovuto posticipare le date inglesi ed europee del mio "Future Nostalgia Tour". I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date. Voglio esibirmi in tantissimi Paesi!» scrive per commentare la decisione presa riguardo i suoi concerti.