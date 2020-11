Edoardo Bennato, esce l’album “Non c’è”: «I miei brani del passato raccontano il presente»

20 Novembre 2020 | 12:12 di Alessandro Alicandri

Dal 20 novembre la grande musica e la voce di Edoardo Bennato tornano nel nuovo album "Non c'è". È un disco che lo racconta in più modi: c'è l'anima rock che da sempre lo ha contraddistinto e una nuova, tutta da scoprire. Bennato attuale lo è sempre stato, ma oggi sempre più a chiare lettere racconta il mondo che lo circonda nelle sue contraddizioni... usando l'arma più importante di tutte: l'ironia.

Non è un caso che la copertina dell'album sia una pagina di un quotidiano nel quale si possono scorgere alcune citazioni prese anche da quest'opera. È quindi un lavoro da ascoltare ma anche da ”leggere”. Oltre agli otto brani inediti (nei quali troviamo una nuova collaborazione con il fratello Eugenio e una con Clementino), è possibile trovare anche quindici brani già noti del suo repertorio, tra grandi classici e chicche che dovete assolutamnete conoscere.

Ecco i titoli degli otto brani nuovi: Geniale, Il Mistero della Pubblica Istruzione, L’uomo nero (feat. Clementino), La bella addormentata, La realtà non può essere questa (feat. Eugenio Bennato), Maskerate, Non c’è, Signore e signori. Ed ecco la lista dei brani già noti: Bravi ragazzi, Cantautore, Dotti medici e sapienti, Feste di piazza, Italiani, L’isola che non c’è, La verità, Le ragazze fanno grandi sogni, Mangiafuoco, Non farti cadere le braccia, Perché (feat. Morgan), Relax, Salviamo il salvabile, Tutti, Un giorno credi. È importante ricordare che i brani di repertorio sono stati risuonati e ricantati, offrendo al pubblico un gusto nuovo e odierno, in linea con l'idea del disco. Tra questi, c'è anche la collaborazione con Morgan.

L'album si trova in formato cd, in streaming digitale con 20 canzoni e in versione doppio vinile con 23 brani.