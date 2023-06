“Elettraton”, il nuovo album di Elettra Lamborghini

Il disco con dieci canzoni esce il 2 giugno: «C’è tutta la mia energia» Matteo Valsecchi







In Italia è lei la regina indiscussa del reggaeton. Ovviamente parliamo di Elettra Lamborghini che, almeno temporaneamente, mette in secondo piano i suoi impegni televisivi per tornare alla musica. Il 2 giugno, infatti, esce il suo nuovo disco: “Elettraton”, perfetta crasi tra il suo nome e il genere musicale di cui è voce e simbolo.

Com'è nato questo suo secondo disco?

«Sono super emozionata perché è un album per cui ho aspettato a lungo: era pronto circa due anni fa, ma poi avevamo posticipato per via del Covid. Ho rimandato perché a causa della pandemia le persone avevano rivolto, giustamente, le loro energie altrove. E inoltre avevo previsto un tour che, ovviamente non si poteva fare».

Ma finalmente ce l'ha fatta oggi.

«Non posso diro che rappresenti una rinascita, però ho sprigionato tutta la mia energia. I pezzi (10 in totale, ndr) mi piacciono tutti, me li ascolto anche io in macchina. L'idea originale per il titolo era “Elettrareggaeton”, ma era un po' troppo difficile da pronunciare. E alla fine abbiamo ridotto a “Elettraton”».

Com'è nata la passione per il reggaeton?

«Ho vissuto tanti anni all'estero, ho molti amici spagnoli, messicani, colombiani e così via. Poi ho un amore per le danze sudamericane. Avendo una compagnia di “latin”, sentivamo reggaeton dal mattino alla sera, artisti come Daddy Yankee. Inoltre riflette la mia personalità, la mia allegria, la mia carica».

Il singolo di lancio del disco è “Mani in alto”: riprende un certo tema “banditesco” già trattato con “Pistolero”?

«Sì, “Mani in alto” è la figlia di “Pistolero”».

Cosa c'è di affascinante nella figura del bandito?

«È un qualcosa di sexy. E, infatti, anche nel videoclip io stesso ho un'immagine molto sexy. Sebbene poi nella vita io sia tutt'altro: in casa giro in tuta e pantofole. Una roba brutta (ride). Però per molto persone sono un sex symbol, quindi da un lato mi piace continuare su quella scia lì, della bella e intoccabile. In realtà chi mi conosce per davvero magari si fa qualche risata, perché sono esattamente l'opposto».

Come riesce a gestire gli impegni tra televisione e musica?

«Diciamo che in linea di massima cerco di dedicare la bella stagione alla musica e ai concerti. Infatti a breve inizierò anche a portare il disco dal vivo. Anche per gli abiti che amo indossare, mi sento più estiva. D'inverno, invece, magari c'è più spazio per i progetti televisivi».

Oltre un miliardo e mezzo di ascolti in streaming. 500 milioni di visualizzazioni su YouTube e Vevo. Oltre 7 milioni di follower su Instagram. Questi i suoi numeri oggi.

«È vero, ma se spegni il telefono quei numeri è come se non esistessero, non te ne rendi conto. Per cui non è un qualcosa a cui penso relativamente. Ecco, la cosa che mi emoziona di più è vedere la gente sotto al palco, quello sì».

Qual è la cartolina che ritrae meglio questi ultimi 4 anni di grande successo?

«Probabilmente l'aspetto che preferisco del mio lavoro sono gli incontri con i fan nei negozi quando faccio promozione. Perché riesco a incontrare da vicino tutti questi ragazzi di cui, un pochino, mi sento quasi una mamma. Mi piace dedicare del tempo solo per loro».

Chiede mai una consulenza a suo marito Nick (il dj olandese Afrojack)?

«Ovvio. Gliel'ho fatto sentire tutto. Lui mi dà i suoi consigli, anche se poi il genere di musica che produce Nick è molto diverso dal mio. In Italia, d'altronde, si ascolta qualcosa di decisamente diverso rispetto all'Olanda dove funzionano generi musicali come la dance hall».

E una canzone insieme la farete mai?

«Mi piacerebbe, in tanti me lo chiedono. Potremmo pensarci, ma voglio trovare il momento adatto e avere una hit micidiale».