Elodie esce con il nuovo “This is Elodie x Christmas EP”

11 Dicembre 2020 | 16:12 di Giulia Ciavarelli

È stato un anno speciale per Elodie: da Sanremo alle hit estive, si è appena aggiudicata il primato della classifica di Spotify Italia come donna più ascoltata della piattaforma nel 2020. Per fare un regalo ai suoi fan, l'artista ha scelto di raccontarsi con una selezione di brani rivisti in chiave acustica: il nuovo progetto si intitola "This is Elodie x Christmas EP" ed è su tutte le piattaforme digitali, in radio e disponibile anche in formato vinile da venerdì 11 dicembre.

«Potrete ascoltare in una nuova chiave più intima quattro dei brani che ci hanno accompagnato in questi ultimi due anni» scrive sui social pubblicando la cover natalizia dell'EP, che riprende il fortunato disco "This is Elodie" pubblicato poco prima dell'esperienza sanremese. Ad oggi, ha superato i 360 milioni di stream complessivi ed è l'album di una donna più venduto dell'anno nel nostro Paese.

Per il suo progetto natalizio in acustico, Elodie sceglie: "Guaranà" (disco di platino), "Andromeda", il brano presentato al Festival di Sanremo, la hit "Margarita" eseguita originariamente con Marracash e “Pensare male” (disco di platino), il duetto con i The Kolors pubblicato nel 2019.

Per rivedere dal vivo Elodie bisognerà aspettare il 2021: le date previste inizialmente tra settembre e ottobre 2020 a Milano e Roma, si terranno rispettivamente al 14 aprile 2021 presso Santeria Toscana 31 (sold out), e al 17 aprile 2021 al Teatro Centrale di Roma. In occasione del raggiungimento del sold out per la tappa milanese, è stato ufficializzato un secondo concerto alla Santeria Toscana 31 per giovedì 15 aprile 2021.