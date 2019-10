Emma Marrone: “Fortuna” è il titolo del nuovo album

16 Ottobre 2019 | 15:09 di Giulia Ciavarelli

«Voglio continuare a saper accettare quello che la vita mi metterà davanti. E voglio stupirmi ogni volta per ogni piccola cosa inaspettata che accadrà. Voglio la musica. Ancora e ancora. Per tutta la vita»: si legge in un grande cartellone al centro di Milano che accompagna l'annuncio che tutti i fan di Emma Marrone stavano aspettando. Dopo un periodo di pausa accompagnato da tanti messaggi di vicinanza e affetto, l'artista torna con un progetto discografico dal titolo "Fortuna" in uscita venerdì 25 ottobre.

Il disco di inediti è stato anticipato dal singolo "Io sono bella", che ha riscosso un grandissimo successo radiofonico arrivando al primo posto della classifica settimanale EarOne. Le uniche anticipazioni sull'album riguardano il sound, moderno e uptempo, e gli inediti poiché Emma è interprete ma anche autrice di alcuni inediti, tra cui la title-track “Fortuna”. Dal giorno dell'uscita del disco, lo presenterà per la prima volta con un instore live tour in giro per l'Italia.

“Fortuna” non segna solamente il ritorno discografico di Emma, ma coincide anche con i suoi primi dieci anni di carriera. Per festeggiare un traguardo così importante, l'artista sceglie di presentare il nuovo album dal vivo per la prima volta il 25 maggio all’Arena di Verona in una data unica e speciale, quella del suo compleanno. Tutti i posti dell’anfiteatro saranno numerati.

Le prevendite per la data all’Arena di Verona saranno attive dalle ore 16.00 di mercoledì 16 ottobre sul sito di TicketOne e dalle ore 11.00 di mercoledì 23 ottobre nei punti vendita e prevendita abituali.

L'ANNUNCIO SUI SOCIAL