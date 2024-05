Ermal Meta racconta a Sorrisi “Buona fortuna”

In uscita il 3 maggio l'album prima di diventare papà Alessandro Alicandri







In un’era in cui gli album sembrano essere sempre meno importanti, Ermal Meta il 3 maggio pubblica un disco curatissimo e denso di contenuti, “Buona fortuna”.

L’album per lei è ancora importante?

«Sì, totalmente. Non ho nulla contro un percorso fatto di singoli, ma a chi mi ascolta non voglio far vedere una pianta o un fiore, ma l’intero giardino di cui mi prendo cura. Racconta chi sono in modo completo».

È un disco molto energico.

«Sì, anche diverso dai precedenti. Nasce con l’idea di raccontare chi sono oggi, prima che la mia vita cambi radicalmente. A giugno, come ho raccontato da poco sui social, sarò papà di una bambina, Fortuna».

Auguri! Come si sente?

«Sono molto felice, al massimo un po’ preoccupato per il mondo che Fortuna troverà. Non ho paure legate alla paternità, ma dicono che diventare genitori ti cambia».

Nel disco duetta con Levante.

«“Io e te” nasce dalla stima per lei. Cercavo una cantante che potesse mostrare in un brano le mille sfumature della voce, senza sovrastrutture. È perfetta».