Esce “XXV”, Robbie Williams ricanta i suoi più grandi successi

Per raccontare la carriera di Robbie Williams servirebbero intere pagine, ma forse possono bastare solo due immagini. La prima è del settembre del 1997 ed è la copertina del suo primo album solista, “Life thru a lens”: lui ha appena lasciato i Take That per manifesta superiorità, perché fin da subito era chiaro che avesse un paio di marce in più e, nella cover del disco, è circondato da microfoni, macchine fotografiche e videocamere. Sembra che lo travolgano, ma il suo volto spicca luminoso tra la folla, con gli occhi puntati verso l’obiettivo.

Il 9 settembre 2022, esce invece “XXV”, una raccolta celebrativa in cui Williams reinterpreta i suoi più grandi successi con l’orchestra olandese Metropole Orkest. Gli esordi sono ormai un ricordo e per l’ex Take That è il momento della celebrazione, dopo una lista sterminata di premi e primi posti in classifica. La copertina del nuovo album, e siamo alla seconda immagine, lo ritrae solo e completamente nudo, seduto su cubo in una posa da statua greca. Le due immagini non potrebbero essere più distanti, ma riassumono alla perfezione questi 25 anni da solista, durante i quali Robbie Williams è passato da idolo delle teenager a essere un classico vivente della musica pop.

“XXV” celebra questa trasformazione: accanto all’inedito “Lost”, l’album mette in fila 18 brani fra i più celebri della sua carriera (che diventano ben 28 nell’edizione “deluxe”), proposti in una nuova versione: dalla romanticissima “Angels” alla più recente “Love my life”, passando per pezzi iconici come “Millennium”. E come l’inno rock “Let me entertain you”, la più chiara dichiarazione d’intenti di ciò che Robbie Williams garantisce al suo pubblico, ormai da un quarto di secolo: intrattenimento di livello assoluto.