Gli Eugenio in Via Di Gioia sono “In cima” con Francesca Michielin

Gli Eugenio in Via Di Gioia come non li avevamo ancora mai sentiti, cioè con Francesca Michielin. Si intitola "In cima" il brano che la band torinese ha registrato con la cantante, che di fatto è una delle canzoni del nuovo album. Il disco "Amore e rivoluzione" esce venerdì 20 maggio (per Virgin Records/Universal Music Italy); nella stessa data viene pubblicata anche la traccia audio di "In cima". Il brano segna la prima volta in cui gli Eugenio in Via Gioia suonano con Francesca Michielin: a unire gli artisti, oltre all’amore per la musica, anche le riflessioni ecologiste e di attualità, espresse con la forza della loro generazione.

Li avevamo lasciati “rei confessi” della scritta “Ti amo ancora” in Piazza San Carlo a Torino, cui era seguita “Terra”, la loro prima canzone d’amore dedicata al Pianeta. Nel disco, tuttavia, non si parla solo di ambiente, ma anche di società, relazioni e molti altri temi. Proprio "In cima" sembra utilizzare la metafora della vetta da raggiungere, per invitare a non fermarsi, ad «andare avanti così» anche perché, come canta la cantante nelle sue strofe «tutto dipende da noi, non esiste il destino».

Cosa significa "Amore e rivoluzione" per gli Eugeni

Loro, gli Eugeni – il cui nome deriva dall’unione dei loro nomi, cioè Eugenio Cesaro, Paolo Di Gioia Emanuele Via e Lorenzo Federici – sono al quarto album studio: il precedente "Natura Viva", risale infatti al 2019. Nel disco, che ha una tracklist di 12 brani inediti, ci sono numerose collaborazioni: da quella sopra citata di Francesca Michielin, a Elio e il Piccolo Coro dell’Antoniano, fino alle produzioni musicali e artistiche di Duffy e del Maestro Vittorio Cosma.

«Il sistema in cui viviamo è fallimentare: sfruttamento, disuguaglianze, consumismo sfrenato. C'è un disperato bisogno di cambiamento. Se continuiamo a far finta di niente ad un certo punto questa stupenda scenografia crollerà, mettendo in luce lo sfondo atroce, nudo e terribilmente crudo che la circonda. Evvivaaa. La buona notizia è che esiste un'alternativa, ne esistono infinite, dobbiamo solo inventarle e intraprenderle. "Amore e Rivoluzione" non è solo un album: è il nostro personale tentativo di micro rigenerazione. Il nostro invito ad un'azione collettiva. Il nostro manifesto per un'inversione di rotta partecipata, transgenerazionale» ha dichiarato la band.

La tracklist

"Quarta Rivoluzione Industriale" – con Elio "Terra" "Filastrocca per Grandi" – con il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni "Libero" "In Cima" – con Francesca Michielin "Rabbia" "Provincia Assassina" "Nuvola" "Plot Twist" – prod. Duffy "Giornalaio" "Umano" "Utopia"

Il Tour

Si chiama "Amore e Rivoluzione Tour” il tour estivo con cui gli Eugenio di Via Gioia gireranno l’Italia presentando dal vivo il nuovo album. Queste le prime date annunciate (calendario in aggiornamento):



29 giugno:Roma – Villa Ada Fest

5 luglio: Bologna – Botanique

7 luglio Padova – Parco della Musica

8 luglio: Milano – Carroponte

15 luglio: Torino – Flowers Festival

16 luglio: Genova – BalenaFestival

24 luglio: Firenze – Ultra Vox.

6 agosto: Bergamo – NXT Station

20 agosto: Lignano Sabbiadoro – Nottinarena