“Famiglia” di Ivan Granatino: l’album contiene “Bella comme ‘a te”, brano virale su TikTok

Arriva in digitale il 31 maggio e in formato fisico il 14 giugno l'album del rapper e cantante campano Redazione Sorrisi







Arriva venerdì 31 maggio "Famiglia", il nuovo album di Ivan Granatino. Dal 14 giugno, il disco sarà disponibile anche in formato fisico. Come suggerisce il titolo stesso, "Famiglia" è un album di grande ispirazione personale, dedicato a ogni componente del suo nucleo familiare. Naturalmente il suo concetto di famiglia si allarga anche alle persone e alle cose che per lui sono importanti: gli amici, chi ascolta la sua voce e naturalmente la musica stessa.

Arriva a tre anni da "Ingranaggi 2.0", riedizione del disco del 2017 con nuovi inediti che contiene tanti dei suoi brani più ascoltati in streaming come "Caramella" e "Guagliuncè"

«Ho voluto condividere con il pubblico gli aspetti più intimi del mio vissuto. L’ho chiamato così perché per me “Famiglia” è quel luogo protetto dove puoi condividere i tuoi segreti più intimi, dove non hai filtri perché sai bene che chi ti ama non ti giudica, ti dice esattamente le cose come stanno e condivide con te il bello e il brutto della vita. “Famiglia” è il mio mondo: i miei affetti più cari, i miei fan, la mia musica, il mio team e gli amici di sempre» ha dichiarato.

Il disco contiene alcuni dei brani già anticipati negli scorsi mesi come "Guardame", "Bella comme 'a te" diventata virale su TikTok con quasi 144 mila video con questa canzone in sottofondo (c'è all'interno anche il contributo dell'attore Marco D'Amore) e ancora "Core a Core" con un'altra artista campana, Silvia Uras. Sulle sue pagine social inoltre, ha fatto ascoltare in anteprima il nuovo brano "Addò Chiove".