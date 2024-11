Fast Animals and Slow Kids presentano il settimo album “Hotel esistenza”

La band perugina ci racconta il nuovo disco, a dicembre al via il "Festa tour 2024" nei club italiani Giulia Ciavarelli







«Siamo i Fast Animals and Slow Kids e veniamo da Perugia» è la frase che apre tutti i concerti della band e i fan ormai conoscono a memoria. Incontriamo Aimone Romizi, Alessio Mingoli, Jacopo Gigliotti e Alessandro Guercini in occasione dell’uscita del loro settimo album in studio. Anticipato dal singolo “Festa”, “Hotel Esistenza” «è un disco che contiene vari aspetti della nostra musica, come le stanze di un albergo arredate in maniera diversa ma pensate allo stesso modo» racconta la band.

«È fatto di canzoni che parlano di feste dalle quali scappare, di autostrade che ti riportano a casa e dell’inferno che abbiamo dentro. È un luogo della nostra mente dove può entrare chiunque lo desideri».

Insieme al disco ci avete consegnato una descrizione dei brani con le reference musicali, è raro che accada.

«L’abbiamo scritta a più mani, ognuno ha aggiunto dettagli e sfumature personali. Poi abbiamo inserito anche le nostre influenze musicali, di solito quando si scrive quasi non ce ne accorgiamo».

Questo è accaduto anche per le canzoni dell’album?

«Sì certo e ci capita di scrivere testi che rimangono lì per anni. Ad esempio, “Brucia”, che è il quinto pezzo del disco, è del 2020 ma l’avevamo lasciata un po’ in disparte. Dopo quattro anni, riascoltandola con un certo distacco, abbiamo capito che aveva qualcosa da dire, un potenziale che allora forse non avevamo colto e ha trovato il suo posto nella tracklist. I brani diventano una chiave di lettura di chi siamo e di quello che vogliamo raccontare».

Oggi molti artisti sentono la "pressione dei numeri" e si sentono quasi obbligati a non prendersi mai una pausa, a dover produrre continuamente. È una sensazione che avete provato anche voi?

«Viviamo un periodo in cui sembra che tutti debbano stare costantemente “sul pezzo”. Comprendiamo l’ansia e la difficoltà degli artisti più giovani, ma noi cerchiamo di non cadere in questa trappola e di rispettare i nostri tempi per fare le cose per bene».

Sarà che, con la tv e internet, manca la vera gavetta.

«Siamo stati fortunati perché, quando abbiamo iniziato noi, era possibile costruire una carriera passo dopo passo. Siamo partiti facendo piccoli concerti, anche otto volte nello stesso posto, finché all’ottava volta trovavamo il locale pieno».

Voi siete dei veri “animali da palcoscenico”!

«La nostra musica vive solo quando la suoniamo davanti al pubblico, è il tassello finale del nostro lavoro ed è fondamentale essere preparati».

Nella tracklist c’è un brano che si intitola “Vita normale”: voi ve la ricordate la vita prima dei Fask?

«No! Abbiamo iniziato a suonare insieme da giovanissimi, la nostra vita è sempre stata legata alla musica e alla band».

Quanto vi aiuta vivere ancora a Perugia?

«Giriamo tanto per lavoro ma lì è la nostra base, ci ha aiutato a sentirci sempre in equilibrio e con i piedi per terra. È questo che consiglio ai giovani: trovare un contesto dove ci si possa concentrare su ciò che davvero conta. Non c’è bisogno di trasferirsi in una città grande, è più importante dedicarsi al fare bella musica».

C’è un posto dove vi riunite?

«Un grande casale, si chiama “Il Macchione”, ed è la nostra isola felice, ci fa sentire a casa. Con il tempo abbiamo esplorato altri studi ma questo rimane un luogo fondamentale per noi, solo qui riusciamo a trovare la giusta concentrazione che ci serve per fare musica nel miglior modo possibile. Ci torniamo spesso per provare, trovare nuove idee e… festeggiare!».

Le date del tour

3 dicembre, Padova – Hall

4 dicembre, Milano - Alcatraz

6 dicembre, Venaria Reale (TO)- Teatro Concordia

14 dicembre, Padova – Hall / sold out

17 dicembre, Roma - Atlantico

18 dicembre, Firenze - Teatro Cartiere Carrara

20 dicembre, Bologna - Estragon Club / sold out

27 dicembre, Napoli - Casa della Musica

28 dicembre, Molfetta (BA) - Eremo Club

30 dicembre, Catania – Land