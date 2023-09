Federica Abbate: «Ho superato le paure per fare quello che mi rende felice»

La penna di platino del pop italiano pubblica il suo primo album "Le canzoni per gli altri", disponibile dal 22 settembre Giulia Ciavarelli







Tra le autrici delle più grandi hit degli ultimi tempi c'è sempre lei, la "penna di platino" del pop italiano: Federica Abbate decide di affiancare alla sua carriera autorale anche quella di artista, mettendoci la faccia, e scrivendo "Le canzoni per gli altri", disponibile dal 22 settembre su tutte lei piattaforme digitali. che però stavolta «le tengo anche per me».

Siamo stati tra i primi a incontrarla dopo il successo di "Roma-Bangkok" e da lì non si è più fermata: «Stavolta le tengo per me» e debutta con nove tracce realizzate in collaborazione con artisti del calibro di Elisa, Alessandra Amoroso, Francesca Michielin e tanti altri.

Un passo importante che, perché no, potrebbe farla arrivare sul palco di Sanremo: «Sto mettendo le basi per la mia carriera da artista, con la canzone giusta magari. Quest'anno ci sono dei testi scritti da me, ma ancora è presto per parlarne» ci dice.

Hanno sempre detto che scrivi “le canzoni per gli altri”, ma ora è il tuo turno!

«Me lo ripetevano sempre: “Ma perché devi scrivere anche per te?”. Per alcuni è anche un difetto e io sono partita da qui per il concept del disco. Tra le canzoni scritte in questi ultimi anni, ho deciso di tenerne qualcuna anche per me!».

Una decisione che si accompagna a una rinnovata libertà compositiva dovuta alla fine di una storia d'amore.

«Quando ci sei tendenzialmente non te ne accorgi e inizi ad abituarti. Succede quando si vive tutti i giorni in una sorta di gabbia dorata che ci si autocostruisce. È sempre difficile buttarsi e lanciarsi nel vuoto, io ci ho messo tanto tempo per liberarmi».

E come ci sei riuscita?

«Quando tutto va male, bisogna pensare che si ha una vita davanti e si può cambiare tutto. Ho superato le mie paure per fare quello che mi rendeva felice: dare vita a questo desidero che avevo nel cassetto da un bel po'».

Prima eri tu parte di un team, in questo lavoro con chi hai scelto di lavorare?

«Quelli che ho ritenuto più affini al mio gusto e al mio progetto, è con loro che scrivo le canzoni per gli altri. Finalmente non ero più in studio nella veste di autrice ma di artista. E altri nove colleghi mi hanno legittimato in quanto artista, sono nove persone che stimo tantissimo».

Parliamo proprio dei duetti, quello più creativo?

«"Scrivimi con la tua voce" con Ana Mena: una persona con un cuore enorme e una vocalità latina, è stato un esperimento unire le nostre voci su una scrittura meno pop».

Quello che hai sempre sognato?

«Alessandra Amoroso ed Elisa, è stato un onore immenso. Quando le ho viste entrare in studio, sarò onesta, non ci potevo credere!»

Con chi ti sei divertita di più?

«Con Matteo Romano, siamo molto simili»

Per finire, possiamo dire ufficialmente che ti vedremo presto dal vivo?

«Dopo anni e anni di pubblicazioni online, la voglia di incontrare le persone con cui condivido queste canzoni è tanta! Spesso ci scriviamo su Instagram, c'è uno scambio nei commenti, però io credo che il modo per rendere vive queste canzoni sia realmente trovarsi in uno stesso luogo».

Possiamo già segnare la data sul calendario?

«Il 26 novembre vi aspetto tutti in Santeria Toscana, a Milano: finalmente sarà un'occasione di festa per cantare "Le canzoni per gli altri" e per stare insieme».

