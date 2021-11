Fedez: esce il nuovo album “Disumano”

Dopo una lunga "campagna elettorale", venerdì 26 novembre esce il progetto discografico dell'artista Fedez Giulia Ciavarelli







La "discesa in campo" di Fedez è solo l'inizio del lungo viaggio di "Disumano", il nuovo progetto discografico che esce venerdì 26 novembre su tutte le piattaforme digitali. Il lancio dell'album è stato tra i più chiacchierati dell'ultimo periodo: dopo la registrazione di un dominio internet in vista delle prossime elezioni, che ha fatto molto discutere mandando quasi in tilt alcuni esponenti del mondo politico, Fedez dà inizio alla sua personale campagna elettorale.

Lo fa prima con un video-parodia («Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme per noi e per i nostri figli un nuovo miracolo italiano»), poi con una serie di manifesti affissi in tutta Italia «tra i più grotteschi, di cattivo gusto, squallidi e disumani». Nel mezzo si sono susseguiti annunci riguardanti i gadget in regalo con il pre-order dell'album e un singolo, "Morire morire", che si lega a un videoclip forte e denso di riferimenti politici.

"Disumano", non c'è alcun dubbio, ha fatto parlare di sé ancor prima di essere pubblicato e ora è la musica a parlare: la tracklist è composta da venti brani, alcuni inediti mentre altri sono le hit dell'ultimo anno e mezzo. Ci sono "Bella storia", "Meglio del cinema", "Mille" con Achille Lauro e Orietta Berti ma anche "Problemi con tutti" e "Chiamami per nome", il duetto insieme a Francesca Michielin.

«L'album ha richiesto due anni di lavoro, ho trovato un nuovo stimolo artistico e riscoperto il piacere di fare musica con un gruppo di amici. Ascoltate l'album senza pregiudizi, è stata una bella avventura e sono molto contento» racconta Fedez sui social.

Il disco, che arriva a due anni da "Paranoia Airlines", è ricco di collaborazioni: ci sono Dargen D'Amico, Cara, Tedua, Achille Lauro, Orietta Berti, Tananai, Crookers, Myss Keta, Speranza e Francesca Michielin. La produzione musicale del disco è stata curata da d.whale, con cui Fedez ha già collaborato in passato, alternandosi in alcune tracce a DADE, Dargen D’Amico, Michelangelo, Nic Sarno, Ted Fresco e Crookers.

L'uscita del disco coincide con la pubblicazione del singolo "Sapore" insieme a Tedua: il brano racconta di una relazione complicata, in cui però allontanarsi è impossibile. Ad ogni mancanza ci si riavvicina, lasciandosi addosso quel buon sapore che solo un amore vero, difficile e intenso riesce a trasmettere, sullo sfondo di una Milano romantica e complice.

Parte del ricavato delle vendite di "Disumano" verrà devoluto alla Fondazione Together To Go Onlus (TOG), specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.