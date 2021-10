Finalmente “=” (“Equals”), l’album di Ed Sheeran

Esce il 29 ottobre il quarto album del cante inglese Ed Sheeran Francesco Chignola







In principio fu “+”, cioè “Plus”, l’album che nel 2011 fece esplodere il fenomeno Ed Sheeran. Conteneva brani come “The A team” e “Lego house” e vendette 4 milioni di copie. Ma era solo l’inizio. Perché poi arrivarono “x” (“Multiply”) nel 2014 e “÷” (“Divide”) nel 2017: oltre sette milioni di copie ciascuno. Chi è stato attento avrà notato l’ossessione del giovane inglese per i simboli matematici. Ebbene, “=” (“Equals”) è il titolo del nuovo album, in uscita il 29 ottobre.

Oltre alle canzoni che conosciamo (i singoli di enorme successo “Bad habits” e “Shivers”), nel disco Sheeran ci regala un resoconto delle esperienze fatte in questi quattro anni, dalla paternità (la figlia Lyra Antarctica è nata nel 2020) al lutto e alla resilienza, esplorando come solo lui sa fare le sfaccettature dell’amore, tra ballate e pezzi ritmati. L’album, insomma, chiude un cerchio decennale e un’intera fase nella sua carriera: infatti, i concerti che Sheeran farà in giro per l’Europa nel 2022 (ma per ora non in Italia) si chiameranno proprio “The Mathematics Tour”...