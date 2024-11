Fiorella Mannoia: «L’unico dovere che abbiamo è obbedire alla nostra coscienza»

I temi sociali e i duetti con Piero Pelù, Michele Bravi, Michielin e Abbate: tutto sul nuovo album "Disobbedire" Giulia Ciavarelli







Tra i tanti impegni live che la vedono protagonista in questo periodo, incontriamo Fiorella Mannoia nella sede della sua etichetta discografica dove ha riservato del tempo per raccontarci il suo nuovo album “Disobbedire”, in uscita venerdì 29 novembre.

Per spiegarci il fil rouge del disco, Fiorella parte dal titolo: «L’umanità si è evoluta grazie ai disobbedienti. Credo che l'unico dovere che abbiamo è obbedire alla nostra coscienza e quando ci dice che qualcosa è ingiusto, abbiamo il diritto e il dovere di disobbedire» esordisce. «E io in cosa disobbedisco? Sono sposata con un uomo più giovane di me! Quando accade questo, vieni guardata sempre con sospetto, ma io non mi sono mai curata di quello che la gente poteva dire e pensare di me».

Compongono il disco nove tracce, interamente prodotte da Carlo Di Francesco, che celebrano i 70 anni dell’artista e riescono a fondere amore e consapevolezza, speranza e denuncia. Sono brani che guardano al nostro tempo e si fanno portavoce di grande impegno sociale e culturale.

Ad esempio “Qualcosa con te”: «C’è un’inquietudine generale nel nostro Paese e non avrei mai pensato di avere paura ma c’è una guerra in corso nel cuore dell’Europa. È giusto che anche i giovani comincino ad occuparsene, ma lo stanno già facendo. Il problema è quale futuro avremo davanti, è inquietante» ammette.

Tra le collaborazioni del disco c’è quella con il collega e amico Piero Pelù in “Dalla parte del torto” («Mentre la cantavo immaginavo la sua voce, l’ho chiamato e l’abbiamo realizzata»), “Domani è primavera” con Michele Bravi e il singolo “La storia non si deve ripetere” con Francesca Michielin e Federica Abbate in cui il testo ci ricorda che scegliere un futuro diverso da questo presente è compito di tutti.

Prima di tornare ai suoi concerti in giro per l’Italia, Fiorella Mannoia annuncia un nuovo appuntamento con “Una nessuna centomila”: «Dopo il grande evento al Campovolo di Reggio Emilia del 2022, abbiamo ricominciato a lavorare per un altro concerto nel 2025. Questa volta porteremo l’evento al sud, stiamo preparando uno show per raccogliere fondi per i centri antiviolenza e gridare “basta!”. Farlo per questa nuova occasione da un palco del sud Italia sarà bellissimo» conclude.

La tracklist dell'album

Mariposa Disobbedire Libri Usati Tutta la differenza del mondo Commedia umana La storia non si deve ripetere feat. Francesca Michielin e Federica Abbate Dalla parte del torto feat. Piero Pelù Qualcosa con te Domani è primavera feat. Michele Bravi

Le date del tour

1° dicembre Catania - Teatro Metropolitan

2 dicembre Palermo - Teatro Biondo

4 dicembre Avellino- Teatro Carlo Gesualdo

5 dicembre Roma - Auditorium Parco della Musica

7 dicembre Padova - Gran Teatro Geox

9 dicembre Trento - Auditorium Santa Chiara

10 dicembre Lugano - Palazzo Dei Congressi

12 dicembre Brescia - Teatro Dis_Play

13 dicembre Treviglio (BG)- PalaFacchetti

15 dicembre Saint Vincent (AO)- Palais

19 dicembre Montecatini (PT) - Teatro Verdi

22 dicembre Roma - Auditorium Parco della Musica