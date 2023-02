Francesca Michielin: «Con “Cani sciolti” mi sono presa il lusso di non seguire la moda»

Abbiamo parlato con Francesca di questo nuovo progetto discografico, mai così intenso e personale Francesca Michielin Credit: © Alessandro Treves Francesco Chignola







Francesca Michielin torna a raccontarsi e a sorprenderci in un album intitolato “Cani sciolti”, in uscita il 24 febbraio, nella stessa settimana in cui l’artista parte con il tour “bonsoir! - Michielin10 a teatro” che la porterà in giro per l’Italia fino a metà aprile. Abbiamo parlato con Francesca di questo nuovo progetto discografico, mai così intenso e personale.

Francesca, intanto parliamo del titolo, “Cani sciolti”. Che cosa significa per te?

«Lo trovo un titolo abbastanza eloquente: i “Cani sciolti” sono i dissidenti, quelli che non devono per forza seguire un flusso prestabilito di cose. Dopo dieci anni che faccio questo mestiere, mi sono chiesta cosa significasse per me fare pop, scrivere canzoni. E mi sono presa questo lusso di non seguire la moda, di non fare quello che ci si aspetta da un disco pop di questi tempi, quell’elettronica un po’ dance con un certo tipo di scrittura. È stata una liberazione: queste sono canzoni pure, scritte senza fronzoli, tutte suonate, con uno stile compositivo che richiama la musica con cui sono cresciuta».

In particolare quali sono gli ascolti o le persone che ti hanno influenzato?

«A differenza di altri dischi, questo è nato dall’ascolto non tanto delle persone con cui ho lavorato ma di me stessa. Avevo voglia di capire qual è la cifra cantautorale in cui riesco ad esprimermi. E sicuramente mi hanno influenzato i gruppi che ho ascoltato da giovanissima, all’inizio degli Anni 2000, dai Red Hot Chili Peppers ai Tribalistas, oppure Natalie Imbruglia e Avril Lavigne, ma anche i Nirvana: “Verbena” ha delle sonorità abbastanza grunge, anche se poi diventa più pop. Tra i riferimenti contemporanei poi c’è sicuramente Billie Eilish, con la sua voglia di unire mondi differenti in uno stesso brano».

Uno dei temi dell’album è il rapporto con la città e il contrasto con la provincia.

«Questo è un disco che è stato scritto, realizzato e registrato proprio nella mia città natale, Bassano Del Grappa. La volontà era quella di tornare alle origini e riflettere su cos'è nel 2023 la vita in provincia, che può essere un luogo che ti aiuta per alcuni aspetti, ma che ti fa anche riflettere, come dico in una canzone, su “quello che non c'è”, su quello che puoi ancora costruire, ed è una tematica che porto avanti da tanto tempo. Anche in “2640” c’era un forte contrasto tra elementi paesaggistici differenti».

Il tema della città si incrocia molto nell’album con temi sociali e persino politici. Negli ultimi anni ti sei spesso esposta in questo senso. Quanto è importante inserire questi argomenti nelle tue canzoni?

«Io penso che un artista abbia il diritto di rivendicare la libertà di non esporsi, di non dare per forza messaggi con un'etica o una morale determinate. La musica dev’essere libera. Però a me piace dare la possibilità a chi mi ascolta di riflettere su alcuni temi, Anche con slogan forti, come il brano “Padova può ucciderti più di Milano”. Non è che Padova mi piaccia meno di Milano, la mia è una critica alla borghesia che predica bene e razzola male. Però alla fine dico: “Io resisto e resto qua”. Sarebbe troppo comodo andarsene, preferisco abbracciare ciò che c’è di bello sperando che la società migliori, che diventi più libera e rispettosa dei diritti di tutti. Anche in “Claudia” c’è una critica alla società eteronormativa, a chi si sente in diritto di sentenziare che cosa sia un amore giusto, un amore di Serie A o di Serie B».

“Carmen”, invece, è un omaggio Carmen Consoli. Che cosa ti ha insegnato della musica?

«Credo che in “Carmen” ci sia il fulcro di “Cani sciolti” ed è nata da alcuni scambi che ho avuto con lei in questi anni. Lei è il mio punto di riferimento nella musica italiana, e non solo, e mi ha fatto riflettere sul ruolo dell'artista oggi. Carmen mi ha detto: ogni tanto il pubblico va disatteso. Che non vuol dire deluderlo, significa: non vi propongo ciò che vi aspettate da me, ma qualcosa che alzi l’asticella. Noi non siamo qui a seguire una moda, ma a dare la nostra visione del mondo. Poi ogni artista pop fa i conti con la complessità delle cose: io tempo fa ho fatto un duetto con Vasco Brondi e poi pochi giorni dopo ero a Sanremo con Fedez. Ma fare pop è questo, è allargare, dare più punti di vista, è anche avere il coraggio di rischiare e fare cose più complesse di quello che ci si aspetta».

Nella canzone “Un bosco” citi con insistenza il 2012, che ricordi hai di quegli anni, i primi della tua carriera?

«In “Un bosco” c'è questa voglia di tornare a prima che iniziasse tutto, c’è una dichiarazione d’amore nei confronti di ciò che facevo prima. Quando penso a quei giorni di inizio carriera ricordo proprio un profondo senso di disorientamento. Ma poi ho fatto il mio percorso, ognuno deve trovare il suo spazio, non sempre adattandosi, ma anche plasmando lo spazio che trova intorno a sé. “Ghetto perfetto” parla anche di questo: “Se non è scomodo non ti fa effetto”. Tutto ciò che affrontiamo nella nostra vita è più difficile di quello che abbiamo fatto ieri, ma siamo noi che dobbiamo fare la differenza».

Il tuo tour parte il 22 e 23 febbraio proprio da Bassano Del Grappa. Che emozioni ti aspetti da queste prime date?

«Non sarà facile, perché sarà come tornare alla logica del saggio di pianoforte con i parenti… solo che ora è diventato tutto più grande. Partiamo con sei date già sold out, sono 21 date in tutta Italia, è il mio primo tour teatrale. Io a volte mi sento la Francesca di dieci anni fa, ma poi mi guardo allo specchio e cerco di ricordarmi che le cose sono cambiate. Questa vigilia di tour è un frullatore di emozioni che non avevo mai provato».

Che bilancio fai dell’esperienza di conduttrice di “X Factor”? C’è qualcosa in tv che quando lo vedi dici: “Questo mi piacerebbe condurlo io”?

«Tipo Sanremo? (Ride) No dai, sto scherzando! A “X Factor” ho trovato la mia dimensione perché conosco il palco, capisco come si sentivano i concorrenti, è stata una delle esperienze lavorative più difficili ma anche più belle della mia vita. Perché stato faticoso ma era uno stress positivo, in cui ho messo a frutto un sacco di cose, la scrittura, lo staging, l’empatia col pubblico, l’ironia, la professionalità, il canto. Mi è piaciuto proprio tanto».

Preparando il tour hai avuto il tempo di sbirciare Sanremo?

«No no, l’ho guardato tutto, infatti sono ancora distrutta, non ho dormito per una settimana».

Qualcuno ti ha colpito particolarmente?

«Forse il mio pezzo preferito era quello di Lazza, che era anche passato per “X Factor” come ospite. L'ho trovato pazzesco, anche il suo modo di porsi sul palco, e la canzone è davvero stupenda».

Tu e Marco Mengoni siete in qualche modo legati, venite entrambi da “X Factor” e avete la stessa manager, Marta Donà. A quando una collaborazione?

«È vero, non abbiamo mai collaborato, ma sono una sua fan da sempre, ancora prima di diventare una cantante. Mi piacerebbe tantissimo».