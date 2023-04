Gazzelle pubblica a sorpresa la prima metà del nuovo disco

Nelle prime sei canzoni di "Dentro", in uscita il 19 maggio, ci sono anche thasupreme e Fulminacci Cecilia Uzzo







C’è una sorpresa per i fan di Gazzelle, già in attesa del nuovo album "Dentro" in uscita venerdì 19 maggio per Maciste Dischi/Artist First e poi del concerto, unico evento live che lo vedrà protagonista quest’anno, il 9 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Il cantautore ha deciso di giocare in anticipo, pubblicando all'improvviso la prima parte del disco, già disponibile in pre-order, pre-save e pre-add della versione fisica e digitale.

Sui social è stato lui stesso a scrivere: «Non so voi ma a me non va di aspettare il 19 maggio. Quindi stanotte faccio uscire mezzo disco. Ho deciso. Ciao a dopo». Così, dalla mezzanotte tra giovedì 19 e venerdì 20 aprile, sono state rese disponibili sei delle dodici tracce che vanno a comporre la tracklist di "Dentro": “Qualcosa che non va”, “IDEM”, “È andata come è andata”, “Quello che eravamo prima (feat. thasup)”, “Non lo dire a nessuno” e “Milioni (feat Fulminacci)”.

Proprio “Non lo dire a nessuno” era stato il primo singolo, pubblicato nel novembre 2022. Poi l’11 aprile, Gazelle aveva lanciato il secondo estratto “IDEM” per annunciare anche la data di uscita dell’album: «E se il mondo finisse davvero domani io continuerei a farlo.. sempre mettendoci DENTRO tutto quello che questa vita mi dà».

Da sempre Gazelle (nome d’arte di Flavio Bruno Pardini) condivide attraverso la musica racconti personali, in grado di coinvolgere intimamente gli ascoltatori. Per il suo quarto album in studio ha deciso di farsi accompagnare da colleghi e amici. In “Quello che eravamo prima” accanto a lui ritroviamo thasup, i due artisti uniti da una stima reciproca hanno già dato prova in passato della grande affinità artistica che li lega. Con “Milioni”, dopo le tante richieste negli anni da parte dei rispettivi fan, finalmente Gazzelle e Fulminacci regalano una traccia che rimarrà nel cuore di molti. A sorpresa, invece, l’ultimo feat. è con Noyz Narcos, in una celebrazione della loro città: “Roma”.

La tracklist di "Dentro"